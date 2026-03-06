Fragilisé par les mauvais résultats du FC Nantes, Ahmed Kantari est encore loin d’être menacé sur le banc des Canaris.

La situation devient brûlante au FC Nantes. Battus le week-end dernier par le LOSC à Lille (1-0), les Canaris s’enfoncent dangereusement dans la lutte pour le maintien et la pression monte autour du banc nantais. Avec seulement deux victoires pour six défaites depuis sa prise de fonction, Ahmed Kantari cristallise logiquement les critiques. Arrivé pour relancer l’équipe au coeur de l’hiver après Luis Castro, le technicien marocain peine pour l’instant à inverser la tendance. Dans ce contexte tendu, beaucoup imaginaient déjà un nouveau changement d’entraîneur.

La direction maintient sa confiance à Kantari

Pourtant, la tendance serait toute autre en interne. Selon les dernières informations d’Ouest-France, la direction du FC Nantes envisagerait de maintenir Ahmed Kantari jusqu’à la fin de la saison. Un choix fort alors que la dynamique sportive est clairement négative et que les résultats ne plaident pas en faveur de l’entraîneur. Plus surprenant encore, Franck Kita pourrait continuer à lui faire confiance… même en cas de relégation en Ligue 2 ! Une hypothèse qui ne manquera pas de faire réagir les supporters nantais, alors que l’urgence sportive semble immédiate.

Objectif : accrocher le barrage

Au classement, la situation reste extrêmement délicate. Le FC Nantes pointe à la 17e place, à sept points du OGC Nice, actuel 15e. Dans ces conditions, l’objectif prioritaire devient désormais la fameuse 16e place, celle du barrage, qui offre une dernière chance de maintien face au troisième de Ligue 2. Le calendrier offre toutefois une petite fenêtre d’espoir aux Canaris. Les Nantais vont enchaîner deux rencontres à domicile. La première, ce samedi, face à Angers SCO, voisin et actuel 12e du championnat. Puis viendra une autre réception importante contre RC Strasbourg. Deux rendez-vous cruciaux pour Kantari et ses joueurs, qui doivent impérativement relancer la machine pour espérer éviter les deux dernières places au soir du 16 mai.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)