Samedi à 17h, le FC Nantes jouera un match très important pour son maintien à la Beaujoire contre Angers. Le milieu du SCO Pierrick Capelle garde un très bon souvenir du derby de la saison passée.

Deux semaines après son succès maîtrisé face au Le Havre AC (2-0), le FC Nantes retrouve la Beaujoire avec une idée en tête : prouver que le fameux « syndrome Beaujoire » appartient au passé. Ce samedi, c’est le Angers SCO qui se présente en Loire-Atlantique pour un mini-derby toujours chargé d’électricité.

Nantes en quête de confirmation

Depuis la victoire contre Le Havre, les Canaris ont chuté à Lille (0-1), face au LOSC Lille, sur un but encaissé dans les toutes dernières secondes. Une défaite frustrante mais encourageante dans le contenu. Car Nantes n’a pas sombré : au contraire, l’équipe a affiché plus de maîtrise, davantage de cohérence collective et une capacité à rivaliser dans l’intensité.

Ce sont ces signaux positifs que le public de la Beaujoire attend de voir confirmés. Trop souvent cette saison, les Jaunes ont alterné le très bon et le beaucoup plus fragile à domicile. D’où cette nécessité de transformer les progrès entrevus en véritable dynamique.

Un souvenir encore brûlant côté angevin

Mais le SCO ne viendra pas en victime expiatoire. Le match aller, dans le Maine-et-Loire, avait tourné à la démonstration (4-1). C’était alors le premier match d’Ahmed Kantari sur le banc angevin après le départ de Luis Castro, et ses joueurs avaient frappé fort pour lancer une nouvelle ère.

Plus récemment, le 4 mai 2025, lors de la 32e journée de Ligue 1, Angers s’était encore imposé à la Beaujoire. Un succès crucial dans la course au maintien. Pour le milieu angevin Pierrick Capelle, ce déplacement reste un souvenir marquant : le parcage noir et blanc avait mis l’ambiance, et le club tout entier avait vibré à l’unisson.

Ces références récentes nourrissent la confiance angevine, même si la dynamique actuelle est plus contrastée. Depuis la reprise en 2026, le SCO peine à enchaîner et semble moins tranchant, notamment offensivement.

Des chiffres flatteurs… mais une série inquiétante

Historiquement, Nantes domine largement les confrontations à domicile face au SCO : 19 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Une hégémonie qui nourrit la fierté locale.

Mais les tendances récentes racontent une autre histoire. Sur les six derniers mini-derbys à la Beaujoire, les Canaris ne se sont imposés qu’une seule fois (3 nuls, 2 défaites). Pire, ils restent sur trois revers consécutifs face aux Angevins en comptant le match amical de l’été dernier (0-1).

Autrement dit, le poids du passé glorieux ne suffit plus à garantir l’issue.

Un match charnière dans la saison

Au-delà de la rivalité régionale, l’enjeu comptable est réel. Nantes veut s’installer dans une zone plus confortable et éviter de regarder derrière. Angers, de son côté, cherche à se donner de l’air après un début d’année poussif.

Dans un stade qui devrait afficher une belle affluence, l’intensité promet d’être au rendez-vous. Les duels seront âpres, les transitions rapides, et l’aspect mental pourrait faire la différence.

Pour les Jaunes, il y a une revanche à prendre. Pour le SCO, une habitude à entretenir. À la Beaujoire, ce mini-derby a tout d’un tournant.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

23/04 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)