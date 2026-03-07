Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La restructuration de l’ASSE par Kilmer Sports Ventures devrait franchir une nouvelle étape ces prochains jours.

L’ASSE ne se limite pas à la performance sportive. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la sa tête en juin 2024, le club forézien mise également sur une structuration solide de ses équipes administratives et financières pour soutenir son développement et garantir une gestion rigoureuse.

Une nouvelle pointure à l’ASSE ?

Dans ce cadre, la direction stéphanoise a lancé sur Linkedin le recrutement d’un nouveau Responsable administratif et financier (RAF). Le rôle principal de ce poste est d’assurer la fiabilité de l’information financière, d’optimiser les processus et outils, de veiller au respect des obligations légales et de manager une équipe de trois collaborateurs.

Le RAF travaillera en étroite collaboration avec le Directeur administratif et financier (DAF) ainsi que le contrôle de gestion. L’objectif est de garantir une gestion proactive et rigoureuse, capable d’accompagner les ambitions du club et de soutenir la stratégie définie par Kilmer Sports Ventures.

Un profil expérimenté recherché

La direction stéphanoise cible un professionnel expérimenté, disposant d’un diplôme supérieur en comptabilité et finance (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), avec une dizaine d’années d’expérience dans le secteur et au moins deux années en management d’équipe.

La connaissance du contrôle interne, de l’optimisation des processus et des environnements multi-entités est fortement appréciée pour ce poste. Cette recherche illustre la volonté de Kilmer Sports Ventures de consolider les bases financières du club et de créer un environnement stable et performant, capable d’accompagner la montée sportive et administrative de l’ASSE.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2