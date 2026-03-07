À LA UNE DU 7 MAR 2026
FC Nantes, OM, OL, OGC Nice : Romain Molina balance sur la faillite des clubs de L1 et lâche une bombe sur Kita ! 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 11:50
Dans sa dernière publication, Romain Molina a dressé un état des lieux sur les clubs de Ligue 1 en difficulté financière. Avec une mention spéciale pour le FC Nantes

Romain Molina a publié un état des lieux alarmant sur la santé financière des clubs de Ligue 1.  Selon le journaliste, certains clubs pourraient bientôt craquer en raison notamment de la perte des droits TV. « Les bilans de la saison de la DNCG de la saison dernière vont bientôt être publiés. Il y aura un milliard de pertes cumulées entre Ligue 1 et Ligue 2 notamment avant les transferts », a-t-il lancé en préambule de sa vidéo publiée sur X.

Les grands clubs français protégés

Le journaliste indépendant précise que les grands clubs ont encore un filet de sécurité grâce à leurs actionnaires : « Les très gros clubs, globalement, ça va aller, poursuit-il. Oui, il y aura des pertes à cause de la baisse des droits télé mais ils ont des gros actionnaires, souvent millionnaires ou milliardaires. Certains vont remettre au pot, certains vont être forcés, certains vont vendre des joueurs, certains vont essayer de vendre le club, trouver un actionnaire minoritaire mais globalement, ces clubs risquent de ne pas couler pour une raison simple : les groupes qui les possèdent n’ont pas d’intérêt à perdre leur investissement. »

Kita et le FC Nantes sous les projecteurs

Pour Molina, le FC Nantes reste un cas assez particulier : « Ils vont donc préférer remettre, attendre un petit peu comme Nantes, explique-t-il. Kita peut se permettre de remettre même si ça l’énerve, pour se dire qu’un jour la situation économique sera un peu meilleure pour revendre potentiellement à un meilleur prix. C’est un petit peu ça, l’idée. » Les clubs moyens et petits sous pression Enfin, Molina tire la sonnette d’alarme sur les clubs moins puissants : « Par contre, les clubs moyens et les petits sont en train de craquer. Ce sont les dindons de la farce des droits télé. » Entre actionnaires puissants, ventes potentielles et droits télé en baisse, la Ligue 1 se retrouve à un carrefour délicat. Le couperet pourrait bientôt tomber.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

