Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, Augustine Boakye (25 ans) est devenu la pièce maîtresse du système offensif des Verts.

À quelques heures de la réception du Red Star, Philippe Montanier peut compter sur une révélation inattendue : Augustine Boakye, devenu indispensable dans le système offensif des Verts. Impliqué dans plus d’un quart des buts de l’ASSE cette saison, le joueur de 25 ans s’est imposé au milieu de terrain et la différence est notable.

Boakye pèse 27,3% des buts de l’ASSE

Montanier a en effet installé Boakye comme le véritable chef d’orchestre du système offensif de l’ASSE. Chaque prise d’initiative du milieu ivoirien déclenche des actions qui déstabilisent les défenses adverses. Sa capacité à combiner créativité et discipline tactique fait de lui un atout majeur, capable de peser sur le résultat d’un match à chaque intervention. Statistiquement, Boakye influence directement 27,3 % des buts et 22,6 % des passes décisives du club, un ratio impressionnant pour un joueur qui n’occupe pas toujours le poste le plus en vue. Au-delà des chiffres, son intelligence de jeu et sa lecture du tempo permettent à Montanier d’avoir un véritable relais entre le milieu et l’attaque, transformant chaque possession en menace offensive.

Un exemple pour le vestiaire des Verts

Cette influence s’étend aussi à son leadership silencieux : il sait temporiser le jeu, orienter ses coéquipiers et offrir des solutions même dans les moments de doute. À l’heure où l’ASSE cherche à consolider sa dynamique face au Red Star, la présence de Boakye dans l’entrejeu pourrait faire la différence et guider les Verts vers un succès décisif. Enfin, son rôle dépasse le terrain. Les statistiques ne racontent qu’une partie de l’histoire : son état d’esprit, sa régularité et son adaptation font de lui un exemple pour les jeunes joueurs du vestiaire. Montanier a trouvé en Boakye non seulement un joueur clé, mais aussi un moteur pour bâtir une équipe solide et ambitieuse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2