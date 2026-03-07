À LA UNE DU 7 MAR 2026
[14:00]RC Lens Mercato : avant le Racing, un club de Ligue 1 a mis un stop à Saint-Maximin ! 
[13:40]ASSE : avant le Red Star, Montanier a trouvé un chef d’orchestre totalement inattendu
[13:17]FC Nantes Mercato : la recrue phare des Canaris torpillée par Kantari ! 
[13:12]FC Barcelone Mercato : Flick a transmis sa liste noire à Deco, 3 noms ont fuité ! 
[13:00]OM : Benatia et Rabiot balancent du lourd, les supporters sous le choc ! 
[12:43]ASSE Mercato : coup de théâtre pour Enzo Bardeli ! 
[12:31]RC Lens Mercato : Sangaré à Everton pour 50 M€, le deal qui fait trembler les supporters !
[12:13]PSG : après Monaco, Pierre Ménès et Daniel Riolo allument les Parisiens, le RC Lens peut frapper un grand coup ! 
[11:50]FC Nantes, OM, OL, OGC Nice : Romain Molina balance sur la faillite des clubs de L1 et lâche une bombe sur Kita ! 
[11:25]Revue de presse : déjà des fuites sur Haise à Rennes, Boudaoui cause des remous à Nice, l’avenir de Risser menacé à Lens !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : avant le Red Star, Montanier a trouvé un chef d’orchestre totalement inattendu

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 13:40
💬 Commenter
Augustine Boakye (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, Augustine Boakye (25 ans) est devenu la pièce maîtresse du système offensif des Verts.

À quelques heures de la réception du Red Star, Philippe Montanier peut compter sur une révélation inattendue : Augustine Boakye, devenu indispensable dans le système offensif des Verts. Impliqué dans plus d’un quart des buts de l’ASSE cette saison, le joueur de 25 ans s’est imposé au milieu de terrain et la différence est notable.

Boakye pèse 27,3% des buts de l’ASSE

Montanier a en effet installé Boakye comme le véritable chef d’orchestre du système offensif de l’ASSE. Chaque prise d’initiative du milieu ivoirien déclenche des actions qui déstabilisent les défenses adverses. Sa capacité à combiner créativité et discipline tactique fait de lui un atout majeur, capable de peser sur le résultat d’un match à chaque intervention. Statistiquement, Boakye influence directement 27,3 % des buts et 22,6 % des passes décisives du club, un ratio impressionnant pour un joueur qui n’occupe pas toujours le poste le plus en vue. Au-delà des chiffres, son intelligence de jeu et sa lecture du tempo permettent à Montanier d’avoir un véritable relais entre le milieu et l’attaque, transformant chaque possession en menace offensive.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un exemple pour le vestiaire des Verts 

Cette influence s’étend aussi à son leadership silencieux : il sait temporiser le jeu, orienter ses coéquipiers et offrir des solutions même dans les moments de doute. À l’heure où l’ASSE cherche à consolider sa dynamique face au Red Star, la présence de Boakye dans l’entrejeu pourrait faire la différence et guider les Verts vers un succès décisif. Enfin, son rôle dépasse le terrain. Les statistiques ne racontent qu’une partie de l’histoire : son état d’esprit, sa régularité et son adaptation font de lui un exemple pour les jeunes joueurs du vestiaire. Montanier a trouvé en Boakye non seulement un joueur clé, mais aussi un moteur pour bâtir une équipe solide et ambitieuse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSERed Star

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Red Star