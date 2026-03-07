OM Mercato : Benatia freiné net, un stop brutal tombe pour ce défenseur central

Comme rapporté sur notre site plus tôt ce samedi, l’OM, toujours à la recherche de talents prometteurs pour renforcer son effectif, s’intéresse de près au jeune défenseur central de Fulham, Samuel Amissah. Ce joueur de 19 ans aujourd’hui, international anglais U19 et cité dans les bureaux de Medhi Benatia, arrive en fin de contrat cet été et suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont l’OM, Ajax, Juventus, Arsenal, Manchester United et Chelsea. Cependant, dans une vidéo postée sur X ce samedi, le journaliste spécialisé en Premier League, Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot), met en garde les supporters marseillais contre de faux espoirs.

Samuel Amissah, formé à l’académie de Fulham après un passage à Brentford, est décrit comme un défenseur central composé, bon relanceur et doté d’un fort potentiel de leadership. Selon des rapports récents, comme celui du Telegraph, Amissah est attendu comme l’un des plus gros mouvements de jeunes talents en Premier League cet été. Fulham tente de le prolonger, mais les négociations piétinent, ouvrant la porte à un départ « gratuit » – ou presque.

Fulham n’aurait aucun intérêt à traiter avec l’OM

Dans sa vidéo, Vidal, co-fondateur de Weekend Sports et expert du football anglais, explique pourquoi les fans de l’OM ne devraient pas s’emballer. D’abord, les règles spécifiques à l’Angleterre : tout joueur de moins de 24 ans qui reçoit une prolongation de contrat et qui la refuse, ne pourra pas partir libre. Donc si un club anglais veut acheter Amissah, il devra débourser une indemnité de transfert, même si le joueur est en fin de contrat. Si les clubs ne se mettent pas d’accord, un tribunal évaluera le montant du transfert.

Logiquement, Fulham aurait donc tout intérêt à vendre Amissah à un club anglais, étant donné que cette règle ne s’applique pas pour d’autres clubs européens. En clair, si l’OM décide de faire venir Amissah, il ne payera rien, et le deal ne sera pas intéressant pour le club anglais. On peut aussi imaginer que les clubs anglais peuvent offrir des salaires multipliés par trois ou quatre par rapport à ce que propose l’OM. Amissah, déjà intégré aux sélections jeunes anglaises, pourrait préférer rester en Angleterre pour accélérer sa progression vers la Premier League.

Du côté de l’OM, ce dossier s’inscrit dans une stratégie de recrutement axée sur les jeunes talents à fort potentiel, comme l’a montré le club ces dernières saisons. Marseille, qui va certainement mettre fin au prêt de Pavard, en plus d’un éventuel départ de Balerdi, cherche à renforcer sa défense centrale, où des joueurs comme Amissah pourraient apporter de la profondeur et de la qualité à long terme.

Si l’intérêt de l’OM pour Amissah est réel, les supporters phocéens doivent tempérer leur enthousiasme. Reste à voir si Marseille parviendra à convaincre le jeune défenseur de traverser la Manche. Affaire à suivre cet été.