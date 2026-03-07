FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !

Alors que le FC Nantes joue sa survie ce samedi face à Angers, les ultras se sont payés les Kita en beauté !

Ce samedi, à l’occasion de la réception d’Angers au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 25ᵉ journée de Ligue 1, les supporters du FC Nantes ont manifesté leur mécontentement contre la décision de reporter leur prochaine rencontre contre le Paris Saint-Germain. Ce report, validé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) à la demande du club parisien pour lui permettre de bénéficier d’une semaine de repos entre ses deux matches de Ligue des Champions face à Chelsea, n’a pas été du goût des fans nantais.

Initialement prévue le week‑end du 13‑15 mars, la rencontre entre Nantes et le PSG a été repoussée à la semaine du 20 avril — une décision qui a reçu l’accord de la direction nantaise. Ce choix, déjà opéré la saison dernière pour les mêmes raisons, intervient alors que le FCN est engagé dans une lutte serrée pour le maintien.

Protestations, banderoles et caricatures dans les tribunes

Dans les travées de la Beaujoire, certains supporters canaris n’ont pas caché leur frustration. Des membres de la Brigade Loire — principal collectif d’animation de la tribune Loire — ont pénétré dans la tribune de presse pour distribuer une caricature provocatrice diffusée sous forme de faux journal intitulé « Le Qatari Déchaîné ». Sur cette Une, les présidents Waldemar Kita (Nantes) et Nasser Al‑Khelaïfi (PSG) sont représentés de manière ironique, avec une légende évoquant une “multipropriété” et comparant selon eux le club nantais à un « chien fidèle » prêt à “se mettre à genoux pour le Qatar”. Ce pamphlet contient aussi des slogans provocateurs comme : « Le FCN devient la pute du PSG », dénonçant l’allégeance supposée de la direction nantaise envers le club de la capitale. De plus, certains supporters cagoulés sont parvenus à entrer dans la tribune présidentielle en passant par le balcon de l’espace presse pour jeter ces tracts.

En parallèle, une banderole a été déployée en tribune exprimant clairement le ressentiment du public : « PSG‑FCN décalé : on va se mettre en difficulté pour les beaux yeux du PSG. Waldemar, t’en as vraiment plus rien à branler ». Ce message reflète l’agacement d’une partie du kop envers les choix du président nantaise perçus comme désavantageux dans un contexte sportif déjà difficile.

Un sentiment d’injustice partagé

Dans les coulisses, l’entraîneur Ahmed Kantari a lui aussi été interrogé sur ce report en conférence de presse. S’il s’est montré fataliste, indiquant qu’on « n’avait pas vraiment eu le choix » et qu’il fallait « s’adapter », il a reconnu qu’il aurait préféré jouer à la date initiale plutôt que de subir ce décalage de calendrier.

Dans l’entourage du club et auprès des supporters, nombreux sont ceux qui estiment que ces décisions profitent essentiellement à l’agenda du PSG et fragilisent davantage les clubs qui n’ont pas les mêmes ressources ni les mêmes objectifs sportifs.