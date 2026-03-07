À LA UNE DU 7 MAR 2026
[23:08]FC Barcelone : grâce à un coup de génie de Yamal, le Barça s’impose à Bilbao
[23:01]Toulouse FC – OM (0-1) : Marseille reprend des couleurs et la 3e place, les tops et flops des Olympiens
[22:35]Real Madrid : énorme coup de théâtre dans le dossier Jürgen Klopp !
[22:01]ASSE : les Verts enchaînent face au Red Star et font tomber un record vieux de 10 ans !
[21:30]Le RC Lens va-t-il enfin aller au bout en Coupe de France ? 
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
[20:00]Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 
Real Madrid : énorme coup de théâtre dans le dossier Jürgen Klopp !

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 22:35
Depuis plusieurs jours, l’agitation règne autour du Real Madrid et du poste d’entraîneur. En quête d’un nouveau coach, la Maison Blanche a vu s’intensifier les bruits annonçant l’arrivée possible de Jürgen Klopp. Un scénario alléchant qui a suscité de nombreuses réactions… mais qui vient d’être balayé par la prise de parole officielle de l’agent de l’Allemand.

Les rumeurs s’intensifient autour du Real Madrid

Le mercato des entraîneurs du Real Madrid se montre particulièrement tendu. En pleine recherche d’un successeur pour le banc en vue de la saison prochaine, le club madrilène doit gérer une succession de spéculations. Dernière en date : le nom de Klopp, 58 ans, a été évoqué pour remplacer Álvaro Arbeloa cet été.

Le contexte n’aide pas à calmer l’effervescence. Après plusieurs refus et certains dossiers compliqués, le Real reste sans solution claire pour son staff technique. Dans ce contexte électrique, l’hypothèse Klopp a gagné en visibilité, mais aussi en interrogation.

La réponse ferme de l’agent de Klopp

Face à l’emballement, Marc Kosicke, agent historique de Jürgen Klopp, a coupé court à toute ambiguïté. Interrogé sur la situation, il affirme que son client n’a eu aucun contact avec la Maison Blanche ni ses représentants. Une mise au point ferme et limpide : aucune négociation n’a été engagée, aucun projet madrilène, seulement des rumeurs infondées.

Kosicke insiste sur un point central : « Jürgen Klopp est très heureux dans sa mission actuelle ». L’ex-manager de Liverpool, aujourd’hui âgé de 58 ans, ne nourrit aucune intention d’abandonner son nouveau rôle. En quelques mots, l’affaire paraît classée, malgré la persistance des spéculations dans la presse internationale.

Jürgen Klopp et son avenir chez Red Bull

Après son départ remarqué de Liverpool, Jürgen Klopp a choisi de poursuivre sa carrière en tant que directeur du football au sein du groupe Red Bull. Un nouveau chapitre, loin des terrains, qui semble pleinement lui convenir à ce stade de sa vie professionnelle. Selon son entourage, l’ancien technicien est épanoui dans ses fonctions, gérant des projets globaux sans la pression du terrain.

Malgré ses 58 ans, Klopp n’envisage visiblement pas un retour imminent sur un banc, préférant miser sur la stabilité à Red Bull. En résumé, la page Klopp-Real Madrid reste, pour l’instant, au rayon des fantasmes. Le principal intéressé, relayé par son agent, affiche sa sérénité : priorité à Red Bull, loin de la capitale espagnole et de ses tumultes.

