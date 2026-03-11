À LA UNE DU 11 MAR 2026
ASSE : Montanier s’est trouvé un nouvel admirateur… qui le met déjà en garde

Par William Tertrin - 11 Mar 2026, 06:00
💬 Commenter




Présent à Geoffroy‑Guichard lors de la victoire de l’ASSE face au Red Star, Pascal Feindouno a glissé de précieux conseils à Philippe Montanier et Kilmer.

L’ASSE continue de faire vibrer son Chaudron dans la course à la montée en Ligue 1 et séduit même certains de ses anciens gloires. Présent au stade Geoffroy‑Guichard ce week‑end pour le match face au Red Star, Pascal Feindouno, l’un des attaquants les plus emblématiques de l’histoire récente des Verts, n’a pas caché sa satisfaction quant au début de projet mené par Philippe Montanier — tout en glissant une mise en garde précieuse à la direction forézienne.

Un regard d’ancien, des louanges pour Montanier

Feindouno, qui a porté les couleurs stéphanoises de 2004 à 2008 et est toujours résident à Saint‑Étienne, observe avec attention la saison des Verts. Dans une interview accordée à Top Mercato, il confie son admiration pour le travail du nouvel entraîneur :





« C’est un entraîneur expérimenté, qui connaît parfaitement le football français. Il a coaché en L1, en L2, j’aime la façon dont il fait jouer ses équipes. Je pense qu’il a toutes les compétences pour que Saint‑Étienne retrouve l’élite. »

Cette confiance est appuyée par les résultats actuels des Stéphanois : avec une cinquième victoire consécutive face au Red Star (2‑0), le club est solidement installé en deuxième position du classement et se rapproche de l’objectif promotion.

Un projet séduisant… mais fragile ?

Feindouno ne se contente pas de simples éloges. Il voit un projet intéressant se dessiner, mêlant jeunes talents et cadres, comme l’attaquant géorgien Zuriko Davitashvili et le gardien Gautier Larsonneur, mais il insiste sur un élément crucial pour la stabilité du club : la constance de l’effectif.

L’ancien international guinéen alerte :

« Pour bâtir un projet sportif sur la durée, il ne faut pas que l’effectif change trop tous les ans. On verra lors du mercato, mais si l’équipe monte en Ligue 1, à mon avis, il ne faudrait pas vendre trop de joueurs. »

Selon lui, un turnover trop important lors des mercatos pourrait fragiliser la dynamique actuelle, notamment si l’équipe parvient à retrouver la Ligue 1 — où les sollicitations pour les jeunes stéphanois devraient logiquement augmenter.

Vers une montée maîtrisée ?

Cette prise de position de Feindouno intervient alors que l’ASSE, sous la houlette de Montanier, affiche une forme remarquable dans la course à la remontée. Avec un équilibre entre jeunesse prometteuse et expérience solide, l’ancien capitaine loue la façon dont l’équipe a su se structurer, tout en appelant à la prudence dans la gestion des talents.

Alors que l’été approche et que les spéculations sur d’éventuels départs se multiplient, le message de Feindouno pourrait bien résonner auprès des dirigeants — afin d’assurer non seulement l’accession, mais aussi la durabilité d’un projet ambitieux à Saint‑Étienne.

