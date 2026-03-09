Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE Guillou a aimé la victoire des Verts contre le Red Star… et un peu moins la communication d’Huss Fahmy en préambule de la rencontre.

Patrick Guillou n’a pas caché son enthousiasme après la victoire de l’ASSE contre le Red Star, samedi à Geoffroy-Guichard (2-0). Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ancien défenseur stéphanois s’est montré admiratif de la dynamique instaurée par Montanier : « Cette série de victoires apporte plus qu’un séminaire de communication », écrit-il.

« L’armada dirigeante est en lévitation »

Selon Guillou, les Verts affichent désormais une cohésion et une confiance qui font plaisir à voir : les joueurs se battent pour le collectif, l’état d’esprit est irréprochable et le terrain reflète une vraie solidité défensive alliée à des phases offensives mieux maîtrisées. Il souligne également la sérénité et la clarté tactique apportées par Montanier, qui permet au groupe de se concentrer sur le jeu plutôt que sur les tensions internes. Pour Guillou, ce passage réussi des Verts dépasse les simples résultats : « L’armada dirigeante est en lévitation… la nouvelle ivresse efface mille tristesses », ironise-t-il, mettant en avant le contraste avec les périodes plus difficiles et la capacité du club à retrouver un équilibre sportif et mental.

Guillou se moque en creux de la communication d’Huss Fahmy avant le début de la rencontre. Au micro de beIN SPORTS, le vice-président exécutif de l’ASSE avait mis l’accent sur la continuité et la progression des Verts en évacuant les difficultés de l’hiver : « Nous restons concentrés face aux défis qui nous arrivent. Nous travaillons dur chaque semaine pour ce club, pour ce stade, pour la ville et pour les supporters. »

Fahmy salue le passage d’Horneland à l’ASSE

Concernant le départ d’Eirik Horneland, Fahmy a rappelé la nécessité d’apprendre du passé : « Eirik a joué un rôle clé pendant sa période ici. Quand on évolue et qu’on s’adapte, ça ne signifie pas que le passé est une erreur. Les résultats n’étaient pas ceux que nous espérions, donc nous nous sommes adaptés. »

L’ASSE affiche désormais une ambition claire : revenir en Ligue 1. Avec Montanier à la tête, le club combine expérience, cohésion et stratégie, tandis que Guillou et la direction soulignent que cette dynamique pourrait poser les bases d’un avenir solide et préparé pour renforcer l’équipe après Horneland. Les Verts semblent ainsi retrouver non seulement des résultats positifs, mais aussi une identité sportive et mentale forte, capable de soutenir le club dans ses objectifs à moyen terme.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2