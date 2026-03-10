Real Madrid : une grande nouvelle tombe pour le retour de Mbappé

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Absent depuis plusieurs semaines pour une blessure au genou, Kylian Mbappé pourrait bien revenir d’ici quelques jours avec le Real Madrid.

Victime d’une lésion au ligament latéral externe du genou gauche, Kylian Mbappé, buteur vedette du Real Madrid, ne sera pas présent ce mercredi soir (21 h) pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City.

Cette blessure, déjà diagnostiquée en début d’année, avait contraint le capitaine des Bleus à s’arrêter fin février. Depuis, il a passé plusieurs jours à Paris pour des examens et des soins spécialisés, avant de reprendre l’entraînement individuel à Madrid, incluant des courses et du travail en salle.

Arbeloa : « Il va beaucoup mieux »

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur Álvaro Arbeloa a confirmé l’absence de Mbappé tout en soulignant des signes très encourageants dans sa rééducation :

« Il se sent beaucoup mieux, cette semaine a été très positive. Nous suivons son évolution au quotidien. Chaque jour apporte de meilleures sensations. »

Le technicien espagnol a rappelé qu’il n’y avait pas d’intervention chirurgicale prévue à ce stade, préférant une approche prudente pour éviter toute récidive ou complication.

Une absence importante… mais pas définitive

Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif et ne devrait pas être aligné contre les Citizens, au Bernabéu. L’Équipe indique alors qu’il pourrait viser le match retour à Manchester (17 mars) si son évolution reste positive.

Cette absence complique les plans du Real, qui doit déjà composer sans plusieurs autres cadres, dont Jude Bellingham, Rodrygo (forfait longue durée suite à une rupture du ligament croisé), Éder Militão, Dani Ceballos ou encore David Alaba.

Malgré tout, Arbeloa reste confiant :

« Nous ne devons jamais nous sentir inférieurs à quiconque, même sans certains joueurs clés. »

Et en Liga contre Elche ?

Mbappé sera également absent pour le prochain match de Liga face à Elche, ce samedi soir (21 h), le Real privilégiant une récupération progressive plutôt que de précipiter son retour.