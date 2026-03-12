À LA UNE DU 12 MAR 2026
Par Bastien Aubert - 12 Mar 2026, 06:00
Pascal Feindouno
Pascal Feindouno, ancien magicien de l’ASSE, est séduit par Philippe Montanier et se penche déjà sur le prochain mercato estival.

La confiance est là. Ancien magicien de l’ASSE, Pascal Feindouno affiche déjà son enthousiasme avec l’arrivée de Philippe Montanier. Selon lui, l’entraîneur a toutes les compétences pour remettre les Verts sur le chemin de la Ligue 1 et bâtir un projet solide au mercato estival.

Montanier validé par Feindouno

« Il a toutes les compétences pour que Saint-Étienne retrouve l’élite », assure Feindouno dans des propos relayés par EVECT. Une prise de position claire qui montre son soutien total au technicien français, arrivé avec la mission de sauver le club. Mais l’ancien milieu offensif ne s’arrête pas là. Pour lui, la stabilité de l’effectif sera clé si l’ASSE parvient à monter en Ligue 1 : « C’est bien de faire confiance aux jeunes. Mais si ces joueurs sont performants, ils sont rapidement sollicités pour aller évoluer dans de plus grands clubs. Et lors de chaque mercato, cela peut provoquer de nombreux changements dans l’effectif et être un problème pour la stabilité. »

Un conseil mercato précieux pour l’ASSE

Feindouno cite même trois exemples pour montrer la qualité de la formation stéphanoise : Pedro, N’Guessan et Eymard. Son message est clair : ne pas brader les jeunes talents sera crucial pour bâtir un projet sur la durée. L’ancien international de l’ASSE a également livré ses coups de cœur dans l’effectif actuel. Devant, il apprécie particulièrement Zuriko Davitashvili, capable selon lui de mettre une quinzaine de buts par saison. Dans les cages, il souligne l’importance de Gautier Larsonneur, un pilier sur lequel Montanier pourra s’appuyer à l’avenir. Pour Feindouno, la recette est simple : un coach expérimenté, des jeunes à conserver et un effectif stable. Voilà les clés pour que Saint-Étienne retrouve rapidement l’élite.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

