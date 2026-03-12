Invité sur Canal+, la nouvelle compagne de Kylian Mbappé ester Esposito a été interrogée sur ses préférences en matière de langue française.

La séquence fait déjà beaucoup parler. Invitée sur Canal+, l’actrice espagnole Ester Esposito, présentée comme la nouvelle compagne de Kylian Mbappé, s’est prêtée à un petit jeu autour de la langue française. Une séquence légère et amusante qui a rapidement attiré l’attention des fans du capitaine de l’équipe de France.

« J’adore dire je t’aime »

Interrogée sur ses préférences en matière de mots français, la star espagnole n’a pas hésité longtemps avant de répondre. « J’adore dire je t’aime », a confié Ester Esposito, en prononçant la phrase dans la langue de Molière. Une déclaration simple mais qui n’a évidemment pas échappé aux téléspectateurs, certains y voyant un clin d’œil à sa relation avec l’attaquant français.

Une autre phrase très… audacieuse

Dans un registre plus léger, l’actrice a également été interrogée sur une phrase française qu’elle trouve particulièrement séduisante. Et là encore, Ester Esposito s’est prêtée au jeu avec humour. Pour elle, l’expression la plus « sexy » reste : « Voulez-vous coucher avec moi ? » Une réponse qui a provoqué quelques sourires sur le plateau et qui montre que la star espagnole s’amuse aussi avec les clichés autour de la langue française.

Mbappé toujours sous les projecteurs

Très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé reste pourtant l’un des sportifs les plus suivis au monde. La moindre information autour de sa vie sentimentale attire donc forcément l’attention, surtout lorsqu’elle concerne une actrice aussi populaire qu’Ester Esposito. Cette séquence télévisée confirme en tout cas une chose : la star espagnole semble déjà très à l’aise avec la langue française… et avec ses expressions les plus romantiques.