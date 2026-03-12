À LA UNE DU 12 MAR 2026
[00:27]PSG – Chelsea : Luis Enrique annonce s’il regrette pour Kvaratskhelia et justifie la sortie de Dembélé
[00:13]PSG – Chelsea : la réaction de Luis Enrique
[00:00]Ester Esposito, Madame Mbappé, se lâche : « Je t’aime »
[23:03]Ligue des champions : le Real Madrid explose Manchester City, Kylian Mbappé hors de lui ! (vidéo)
[23:00]OM Mercato : l’avenir de Nwaneri déjà tranché !
[22:54]PSG – Chelsea : Paris domine la première manche, les notes des Parisiens
[22:30]OL : une ancienne pépite du FC Barcelone menace les Gones
[22:00]ASSE : Maçon et Batubinsika sont tombés sur un os en Grèce, les Verts le connaissent bien !
[21:30]Stade Rennais : le maillot collector des 125 ans fait jaser… au RC Lens
[21:00]OM, FC Nantes : Beye et Halilhodzic, même combat !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ester Esposito, Madame Mbappé, se lâche : « Je t’aime »

Par Bastien Aubert - 12 Mar 2026, 00:00
💬 Commenter
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Invité sur Canal+, la nouvelle compagne de Kylian Mbappé ester Esposito a été interrogée sur ses préférences en matière de langue française. 

La séquence fait déjà beaucoup parler. Invitée sur Canal+, l’actrice espagnole Ester Esposito, présentée comme la nouvelle compagne de Kylian Mbappé, s’est prêtée à un petit jeu autour de la langue française. Une séquence légère et amusante qui a rapidement attiré l’attention des fans du capitaine de l’équipe de France.

« J’adore dire je t’aime »

Interrogée sur ses préférences en matière de mots français, la star espagnole n’a pas hésité longtemps avant de répondre. « J’adore dire je t’aime », a confié Ester Esposito, en prononçant la phrase dans la langue de Molière. Une déclaration simple mais qui n’a évidemment pas échappé aux téléspectateurs, certains y voyant un clin d’œil à sa relation avec l’attaquant français.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Une autre phrase très… audacieuse

Dans un registre plus léger, l’actrice a également été interrogée sur une phrase française qu’elle trouve particulièrement séduisante. Et là encore, Ester Esposito s’est prêtée au jeu avec humour. Pour elle, l’expression la plus « sexy » reste : « Voulez-vous coucher avec moi ? » Une réponse qui a provoqué quelques sourires sur le plateau et qui montre que la star espagnole s’amuse aussi avec les clichés autour de la langue française.

Mbappé toujours sous les projecteurs

Très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé reste pourtant l’un des sportifs les plus suivis au monde. La moindre information autour de sa vie sentimentale attire donc forcément l’attention, surtout lorsqu’elle concerne une actrice aussi populaire qu’Ester Esposito. Cette séquence télévisée confirme en tout cas une chose : la star espagnole semble déjà très à l’aise avec la langue française… et avec ses expressions les plus romantiques.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot