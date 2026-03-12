ASSE Mercato : de gros clubs de Ligue 1 foncent sur cette piste identifiée par Kilmer Sports !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival pourrait réserver une vraie bataille entre clubs de Ligue 1. Parmi les profils qui montent en Europe, Arthur Piedfort commence sérieusement à faire parler de lui. Et selon plusieurs observateurs, le milieu belge du KVC Westerlo serait déjà dans le viseur de plusieurs formations françaises… dont l’AS Saint-Étienne.

Identifié par la cellule de recrutement liée à Kilmer Sports, le joueur de 21 ans voit désormais Lens, Lille et Rennes se pencher sur son cas. Une concurrence qui pourrait compliquer les plans stéphanois si le club décide d’accélérer sur ce dossier.

Car le profil de Piedfort correspond parfaitement au type de joueur recherché par les clubs de Ligue 1 : jeune, complet, moderne… et encore accessible financièrement.

Arthur Piedfort, un milieu complet en pleine progression

À seulement 21 ans, Arthur Piedfort s’impose progressivement comme l’un des milieux les plus prometteurs de Jupiler Pro League.

Formé au PSV Eindhoven, le Belge a rejoint Westerlo en 2023 pour poursuivre son développement. Un choix judicieux dans un championnat réputé pour servir de tremplin vers les grandes ligues européennes.

Et cette saison, le milieu axial confirme tout le potentiel entrevu depuis son arrivée.

Utilisé comme milieu défensif ou relayeur, il s’impose comme une pièce importante dans l’entrejeu de Westerlo. Sa capacité à combiner volume de jeu, intelligence tactique et qualité technique lui permet de s’adapter à plusieurs systèmes.

Avec 25 matchs disputés, 2 buts et 3 passes décisives, il montre qu’il ne se limite pas à un rôle défensif. Sa projection vers l’avant et son activité dans les deux surfaces apportent une vraie plus-value à son équipe.

Mais plus que les statistiques, c’est son influence dans le jeu qui attire les recruteurs. Piedfort se distingue par une lecture des situations très mature : il coupe les lignes de passe, anticipe les mouvements adverses et oriente rapidement le jeu après récupération.

Un profil moderne qui correspond parfaitement à la Ligue 1

Dans le football actuel, les clubs recherchent des milieux capables d’assurer plusieurs missions dans l’entrejeu. Et sur ce point, Arthur Piedfort coche presque toutes les cases.

Avec son gabarit de 1,86 m, il possède l’impact physique nécessaire pour rivaliser dans les duels. Mais son jeu ne se limite pas à cet aspect.

Sa principale force reste sa qualité de relance et sa capacité à fluidifier la circulation du ballon. Sous pression, il se montre particulièrement à l’aise pour conserver la possession et orienter le jeu vers l’avant.

Il possède également une bonne qualité de passes longues, capable de renverser rapidement le jeu ou de trouver des partenaires dans la profondeur.

Défensivement, son sens du placement lui permet de couvrir les espaces et d’apporter de l’équilibre au bloc. Dans un double pivot ou dans un milieu à trois, il peut jouer un rôle clé pour sécuriser l’entrejeu.

Un profil hybride qui correspond parfaitement aux exigences de la Ligue 1, un championnat où l’intensité et les transitions rapides demandent des milieux complets.

Lens, Lille et Rennes déjà sur le coup

Le problème pour l’ASSE, c’est que le talent de Piedfort n’est plus un secret.

Plusieurs clubs français auraient récemment pris des renseignements sur sa situation. Parmi eux, Lens, Lille et Rennes surveilleraient attentivement sa progression.

Ces clubs ont l’habitude de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, capables de progresser rapidement tout en conservant une valeur marchande importante.

La Belgique constitue d’ailleurs depuis plusieurs années un marché privilégié pour les recruteurs français.

L’ASSE avait été citée parmi les clubs intéressés il y a peu, notamment dans l’optique de renforcer un milieu de terrain qui pourrait être remodelé cet été. Mais si les grosses cylindrées de Ligue 1 accélèrent, la concurrence risque de devenir très rude pour les Verts.

Un transfert déjà envisageable cet été

Sous contrat avec Westerlo jusqu’en 2027, Arthur Piedfort ne sera pas simple à recruter.

Le club belge est bien conscient de la progression de son joueur et pourrait chercher à maximiser sa valeur en cas de transfert.

Sa valeur marchande est actuellement estimée autour de 2,2 millions d’euros, mais un départ pourrait rapidement dépasser ce montant si plusieurs clubs entrent dans la course. Un montant de 8 millions d’euros a même déjà été évoqué.

À 21 ans, le Belge approche d’un moment clé de sa carrière. Un transfert vers un championnat plus compétitif semble désormais être l’étape logique de son évolution.

Si les clubs français décident d’accélérer sur ce dossier, Arthur Piedfort pourrait bien devenir l’un des noms chauds du prochain mercato estival.

Un profil déjà prêt pour la Ligue 1

Les données statistiques confirment les impressions observées sur le terrain. Arthur Piedfort présente un profil particulièrement équilibré, capable d’apporter autant défensivement que dans la construction du jeu.

Les analyses de la Jupiler Pro League montrent notamment son efficacité dans les interceptions et les duels. Le milieu belge affiche un taux de duels remportés proche des 62 %, un chiffre solide pour un joueur évoluant devant la défense.

Il se situe également dans le haut du classement des milieux du championnat belge pour les tacles réussis et les interceptions. Sa lecture du jeu et son sens de l’anticipation lui permettent d’intervenir proprement sans se jeter inutilement.

Ballon au pied, ses statistiques confirment aussi son profil de milieu moderne. Il affiche un taux de réussite élevé dans ses passes et se distingue particulièrement dans les transmissions progressives, capables de casser les lignes adverses.

Sa précision dans les passes longues et sa vision du jeu lui permettent aussi de renverser rapidement le jeu pour exploiter les espaces.

Enfin, les données soulignent un volume de jeu très important, avec de nombreuses touches de balle dans le cœur du jeu et une forte implication dans les phases de relance.

Un mélange de discipline défensive, qualité technique et intelligence tactique qui explique pourquoi plusieurs clubs européens commencent à suivre de près sa progression.

Et qui pourrait bien faire d’Arthur Piedfort l’un des milieux les plus convoités du prochain mercato.