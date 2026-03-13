À LA UNE DU 13 MAR 2026
[09:30]Pronostic Lorient – RC Lens : Lens peut-il frapper un grand coup et repasser devant le PSG ?
[09:00]FC Nantes Mercato : un coup en or totalement inattendu s’offre aux Kita cet été
[08:30]ASSE : le contraste hallucinant de la saison des Verts en Ligue 2 !
[08:00]RC Lens : Sage promet du lourd, le LOSC et le PSG peuvent trembler
[07:00]Pronostic Grenoble – ASSE : et maintenant la première place pour les Verts ?
[06:00]ASSE Mercato : les Verts ont réalisé une affaire en or pour un futur international
[05:00]Pronostic Real Madrid – Elche : après City, les Merengue peuvent-ils rattraper le Barça ?
[23:30]FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste
[23:00]Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position
[22:43]Stade Rennais : Franck Haise a encore fait parler de lui au RC Lens
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Sage promet du lourd, le LOSC et le PSG peuvent trembler

Par William Tertrin - 13 Mar 2026, 08:00
💬 Commenter
Pierre Sage avant le coup d'envoi du match du RC Lens contre Monaco.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Privé de huit éléments contre Lorient, Pierre Sage a annoncé des retours prévus après la trêve. Un sacré coup de pouce en vue des chocs prévus contre le LOSC et le PSG.

Le RC Lens traverse une période délicate en termes d’effectif à l’approche du sprint final de la saison, mais Pierre Sage voit enfin le bout du tunnel. Après plusieurs semaines marquées par une cascade de blessures et d’absences, le coach lensois espère récupérer de nombreux cadres clés après la trêve internationale, ce qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le titre… et pour les énormes rendez-vous comme le LOSC et le PSG.

Pour le match samedi à Lorient (26ᵉ journée de Ligue 1), Lens reste privé de plusieurs éléments importants, à savoir Régis Gurtner (ischio), Jonathan Gradit (tibia-péroné), Ruben Aguilar (mollet), Kyllian Antonio (pied), Samson Baidoo (ischio), Wesley Saïd (ischio) et Allan Saint-Maximin (mollet) manqueront toujours à l’appel. Y compris la suspension d’Arthur Masuaku, qui a pris quatre matchs dont un avec sursis après son expulsion à Lyon en Coupe de France.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Des retours bienvenus après la trêve

Pierre Sage a laissé entendre que la trêve internationale pourrait permettre le retour de plusieurs joueurs clés, comme Ruben Aguilar, Wesley Saïd et Samson Baidoo. Arthur Masuaku également, lui qui a déjà purgé son premier match contre Metz dimanche dernier (3-0). Ces retours seront un coup de pouce majeur pour Lens dans une fin de saison où chaque point compte, notamment face aux cadors du championnat.

« Je pars toujours du postulat que je préfère avoir 16 ou 18 joueurs en forme que 22 ou 25 qui sont en méforme. On est donc toujours dans cette idée-là, et le staff est aligné avec ça. (…) Donc on ramène ça à l’échelle de la saison en se disant qu’ils vont revenir frais et surtout, avec beaucoup d’envie pour appréhender cette dernière ligne droite. On aura besoin d’un maximum de ressources, et de bonnes ressources pour exister au mieux dans nos deux objectifs », a rappelé Sage en conférence de presse.

Lens va devoir affronter tour à tour le LOSC (4 avril) et le PSG (11 avril) directement au retour de la trêve, des confrontations qui s’annoncent déterminantes pour la course au titre. Avec un effectif enfin renforcé, Sage espère que ses hommes aborderont ces gros matchs dans les meilleures conditions physiques et tactiques.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot