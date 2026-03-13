RC Lens : Sage promet du lourd, le LOSC et le PSG peuvent trembler

Privé de huit éléments contre Lorient, Pierre Sage a annoncé des retours prévus après la trêve. Un sacré coup de pouce en vue des chocs prévus contre le LOSC et le PSG.

Le RC Lens traverse une période délicate en termes d’effectif à l’approche du sprint final de la saison, mais Pierre Sage voit enfin le bout du tunnel. Après plusieurs semaines marquées par une cascade de blessures et d’absences, le coach lensois espère récupérer de nombreux cadres clés après la trêve internationale, ce qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le titre… et pour les énormes rendez-vous comme le LOSC et le PSG.

Pour le match samedi à Lorient (26ᵉ journée de Ligue 1), Lens reste privé de plusieurs éléments importants, à savoir Régis Gurtner (ischio), Jonathan Gradit (tibia-péroné), Ruben Aguilar (mollet), Kyllian Antonio (pied), Samson Baidoo (ischio), Wesley Saïd (ischio) et Allan Saint-Maximin (mollet) manqueront toujours à l’appel. Y compris la suspension d’Arthur Masuaku, qui a pris quatre matchs dont un avec sursis après son expulsion à Lyon en Coupe de France.

Des retours bienvenus après la trêve

Pierre Sage a laissé entendre que la trêve internationale pourrait permettre le retour de plusieurs joueurs clés, comme Ruben Aguilar, Wesley Saïd et Samson Baidoo. Arthur Masuaku également, lui qui a déjà purgé son premier match contre Metz dimanche dernier (3-0). Ces retours seront un coup de pouce majeur pour Lens dans une fin de saison où chaque point compte, notamment face aux cadors du championnat.

« Je pars toujours du postulat que je préfère avoir 16 ou 18 joueurs en forme que 22 ou 25 qui sont en méforme. On est donc toujours dans cette idée-là, et le staff est aligné avec ça. (…) Donc on ramène ça à l’échelle de la saison en se disant qu’ils vont revenir frais et surtout, avec beaucoup d’envie pour appréhender cette dernière ligne droite. On aura besoin d’un maximum de ressources, et de bonnes ressources pour exister au mieux dans nos deux objectifs », a rappelé Sage en conférence de presse.

Lens va devoir affronter tour à tour le LOSC (4 avril) et le PSG (11 avril) directement au retour de la trêve, des confrontations qui s’annoncent déterminantes pour la course au titre. Avec un effectif enfin renforcé, Sage espère que ses hommes aborderont ces gros matchs dans les meilleures conditions physiques et tactiques.