RC Lens – PSG : la tension monte autour d’un possible report de match

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La question commence sérieusement à agiter les coulisses de la Ligue 1. Après avoir obtenu un premier report cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de rééditer l’opération. Mais cette fois, le RC Lens ne semble pas prêt à faciliter la tâche des Parisiens.

Un précédent avec Nantes

Il y a quelques semaines, le PSG avait obtenu le report de son match face au FC Nantes afin de mieux gérer son calendrier européen. Une décision acceptée par les Canaris, permettant aux Parisiens de préparer plus sereinement leurs échéances continentales.

Le contexte est désormais similaire : Paris pourrait souhaiter décaler son match contre Lens, placé entre deux rencontres cruciales de quarts de finale de UEFA Champions League.

Une demande qui pourrait cette fois provoquer beaucoup plus de résistance.

Lens n’a aucun intérêt à accepter

Selon le journaliste Dominique Sévérac, le RC Lens et le diffuseur du championnat devraient s’opposer à tout décalage de la rencontre.

Et pour cause : les Sang et Or sont directement concernés dans la course au titre. Actuellement à seulement un point du PSG, les Lensois savent qu’un report pourrait offrir un avantage stratégique à leur concurrent direct.

Dans une saison où chaque détail compte, accepter un tel arrangement reviendrait à faciliter la gestion du calendrier parisien… sans réel bénéfice pour Lens.

🚨 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 : 𝗟𝗘 𝗥𝗖 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗔̀ 𝗗𝗜𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ? ❌🇫🇷



Après avoir obtenu le report du match contre Nantes, 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗽 face à Lens entre ses deux quarts de finale de C1.



Selon… pic.twitter.com/zktPi2E8fy — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 12, 2026

Un débat d’équité sportive

Ce dossier soulève une question de fond : jusqu’où faut-il aider les clubs français engagés en Europe ?

Si certains estiment que soutenir le PSG peut bénéficier au football français dans son ensemble, d’autres rappellent que l’équité sportive en championnat doit rester prioritaire.

Dans ce contexte, le RC Lens pourrait bien adopter une position ferme : pas question de répéter le scénario vu avec Nantes.

Si la demande parisienne venait à être formulée, le dossier pourrait rapidement devenir l’un des sujets chauds de la fin de saison en Ligue 1.