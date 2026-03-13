OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : triste nouvelle annoncée pour la saison prochaine

C’est fini pour Téléfoot, qui vit ses derniers mois sur TF1 avant de tirer sa révérence pour être transféré vers la plateforme numérique du groupe. Une triste nouvelle pour l’émission, mais aussi pour les clubs de Ligue 1.

Après près de 50 ans de diffusion sur la première chaîne française, l’émission culte Téléfoot présentée par Grégoire Margotton va bel et bien tirer sa révérence sur TF1 à la fin de la saison 2025‑2026. Selon Paris match, le groupe TF1 prépare une réorganisation complète de son offre sportive dominicale, marquant la fin de l’ère linéaire pour l’un des rendez‑vous historiques du football à la télévision française.

L’OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais, FC Nantes, voire même l’ASSE en cas de montée en Ligue 1 devront donc faire une croix sur ce rendez-vous emblématique diffusé depuis 1977 sur TF1.

Une émission emblématique qui évolue

Téléfoot s’est imposée pendant des décennies comme la grande messe du football dominical, mêlant résumés de matchs, interviews exclusives, reportages et analyses autour du ballon rond. À son apogée, elle attirait plus de 4 millions de téléspectateurs par dimanche, faisant vibrer plusieurs générations de passionnés.

Mais depuis la fin des années 2010, l’émission a souffert d’une érosion d’audience constante, liée à l’évolution des usages et à la consommation quasi‑instantanée de l’actualité sportive sur les plateformes numériques. Aujourd’hui, Téléfoot rassemble autour de 800 000 téléspectateurs le dimanche matin, bien loin de ses sommets d’autrefois.

De la télévision à TF1+ : un virage numérique

Face à cette baisse d’audience et aux nouveaux comportements des téléspectateurs, TF1 a décidé de mettre fin à la diffusion linéaire de l’émission sur sa chaîne classique. Une bien triste nouvelle pour cette émission emblématqiue, même si Téléfoot serait ainsi transférée sur la plateforme numérique TF1+, où le groupe espère lui donner une nouvelle vie adaptée aux usages modernes.

La plateforme TF1+, lancée en janvier 2024, connaît un développement important et sert aujourd’hui de pilier à la stratégie digitale du groupe. Cette transition permettrait non seulement de cibler un public plus jeune, mais aussi de s’adapter aux formats courts et à la consommation en streaming.

Une stratégie plus large pour TF1

Cette réforme de l’offre sportive dominicale ne concerne pas seulement Téléfoot. L’émission « Automoto », diffusée depuis 1975, serait aussi concernée par un possible retrait de l’antenne traditionnelle pour rejoindre une stratégie numérique ou repensée dans un nouveau format.

Parallèlement, TF1 ne renonce pas au sport : la chaîne mise désormais sur de nouvelles disciplines et droits, notamment dans le rugby (Tournoi des Six Nations, Coupe du monde de rugby 2027…), le basket ou d’autres événements majeurs, dans l’objectif de diversifier son offre et répondre aux attentes d’un public plus large.

Une transformation majeure du paysage télévisuel

La quasi‑disparition de Téléfoot du dimanche matin télévisé marque la fin d’un symbole fort du football à la télévision française. Mais elle illustre aussi une transformation plus large du paysage médiatique, où les plateformes numériques gagnent en importance au détriment des formats traditionnels.

TF1 prévoit néanmoins de célébrer les 50 ans de l’émission en 2027 avec des événements spéciaux, tout en préparant un magazine multisport dominical repensé pour l’antenne traditionnelle.