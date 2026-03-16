Au cœur de nombreuses rumeurs concernant sa prolongation avec le PSG, Ousmane Dembélé a assuré avoir envie de continuer avec le club de la capitale.

Présent ce lundi en conférence de presse, à la veille du 8e de finale retour de Champions League contre Chelsea (5-2 à l’aller), Ousmane Dembélé n’allait pas couper à une question sur son avenir. Car les Blues seraient l’un des prétendants à son recrutement si jamais sa prolongation avec le PSG ne devait jamais se signer. Bien qu’il lui reste encore deux années de contrat dans la capitale, le Ballon d’Or 2025 pourrait être vendu à l’intersaison dans le cas où aucun accord ne serait trouvé.

« Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG »

Un journaliste lui a posé la question de son avenir et, en bon dribbleur, Ousmane Dembélé s’en est très bien sorti : « Y’a-t-il une raison pour que je ne reste pas ? Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG. Mais de toute façon, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends la décision, c’est entre le club et mon agent ». On aura compris que lui a envie de rester mais que le reste, notamment la question salariale qui est au cœur du problème, ce n’est pas de son ressort. Habile, même si l’on sait tous que son agent ne fait que répercuter ses demandes à la direction du PSG…

Et puisqu’il était question de sujets sensibles, Ousmane Dembélé a également été interrogé sur son coup de gueule après la défaite à Rennes (1-3). Il assure que tout était réglé et que ses mots ont permis de corriger certaines attitudes : « Ce n’est pas qu’ils (ses équipiers) sont moins individualistes (depuis sa déclaration) mais sur certains matchs on pouvait faire la passe à quelqu’un de mieux placé. Pas de dispute, tout s’est réglé dans le vestiaire. On se tire tous vers le haut ».

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League