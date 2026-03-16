Pour l’entraîneur d’Annecy, Laurent Guyot, le match contre l’ASSE dans le Chaudron samedi soir sera forcément festif pour ses joueurs car il n’y a pas d’enjeu sportif pour eux.

Ce lundi soir, Annecy, 9e de Ligue 2, accueille Troyes pour le dernier match de la 27e journée. L’ASSE espère que les Savoyards prendront des points, histoire que l’ESTAC ne s’envole pas une nouvelle fois au classement. Et aussi qu’ils laisseront des plumes dans cette confrontation puisqu’ils seront dans le Chaudron samedi ! Leur entraîneur, Philippe Guyot, s’est félicité de ces affiches contre les deux premiers du classement, annonçant un Annecy décomplexé dans le Chaudron.

« Au pire on fait quoi ? On prend une raclée ! »

« On va jouer à Saint-Étienne dans un stade plein, face à une équipe qui est sur cinq victoires d’affilée depuis que Philippe Montanier est arrivé. Au pire on fait quoi ? On prend une raclée ! Et bien on prend une raclée. C’est le pire qu’il puisse arriver aujourd’hui. Il n’y a pas le danger de la relégation et c’est beau, il faut le souligner. »

« Lorsqu’on a du recul dans ce milieu-là, on sait qu’il faut profiter de ces moments pour aller peut-être chercher quelque chose d’extraordinaire. C’est ce que l’on veut. On est dans le leitmotiv d’aller chercher des progrès tout le temps, en permanence. D’être meilleurs année après année. La saison dernière on a terminé sixième, on va chercher à terminer cinquième ou quatrième et de faire un play-off, on ne va pas s’en cacher. On n’a jamais été aussi proche. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2