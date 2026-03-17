Fort de son succès 5-2 de l’aller, le PSG se déplace à Stamford Bridge pour y défier Chelsea avec une confiance au zénith, ce mardi, en 8es de finale retour de la Champions League.

Avec trois buts d’avance, une semaine de repos et son statut de champion du monde des clubs, le PSG se prépare à défier Chelsea sans pression particulière. Soucieux d’éviter toute mauvaise surprise, Luis Enrique a pourtant prévenu ses hommes que rien n’était joué et qu’ils devaient rester concentrés. Depuis deux ans et demi que l’Espagnol est sur le banc du PSG, les mauvaises surprises ont été plutôt rares dans les joutes internationales. Et ce Chelsea, battu par Newcastle (0-1) samedi après son revers au Parc mercredi dernier, ne semble pas avoir les arguments pour réaliser une remontada ce soir.

Cela n’empêche pas Luis Enrique d’aligner son meilleur onze. La principale inconnue résidait dans le titulaire au poste d’ailier gauche. Désiré Doué, qui avait démarré l’aller, allait-il être confirmé dans le onze alors que son remplaçant dans cette partie, Khvicha Kvaratskhelia, avait réalisé un festival avec une passe décisive et un doublé ? La réponse vient de tomber, c’est le Géorgien qui va débuter !

CFC : Sanchez – Hato, Sarr, Chalobah, Cucurella – Santos, Fernandez, Caicedo – Palmer, Pedro, Neto.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Le calendrier de fin de saison du PSG

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League