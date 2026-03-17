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FRANCE

Manchester City – Real Madrid : le onze merengue pour éviter la remontada est connu

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 19:34
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L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, au milieu de ses joueurs.
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Vainqueur 3-0 à l’aller, le Real Madrid aborde le 8e de finale retour de Champions League contre Manchester City avec optimisme. Voici le onze aligné par Alvaro Arbeloa.

Victime d’un show incroyable de Federico Valverde à l’aller, Manchester City ne semble plus avoir d’espoir de qualification face au Real Madrid. En conférence de presse, lundi, Pep Guardiola a semblé abattu, presque résigné. Le technicien catalan n’a cessé d’insister sur le fait que certaines grandes équipes comme la Quinta del Buitre du Real n’avaient jamais été couronnées au niveau continental et que la sienne, qui a pourtant soulevé la Coupe aux grandes oreilles en 2023, pourrait en faire partie.

Néanmoins, malgré cet abattement sous doute de façade, Alvaro Arbeloa ne prend aucun risque ce soir pour défendre le 3-0 acquis à l’aller. L’entraîneur du Real Madrid a privilégié un onze relativement classique pour ce choc à l’Etihad Stadium. De retour dans le groupe, Kylian Mbappé n’est pas titulaire. Il pourrait entrer en jeu en fin de match, histoire de regoûter au terrain après trois semaines d’absence.

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MCFC : Donnarumma – Nunes, Khusanov, Dias, Aït-Nouri – Silva, Rodri, Reijnders – Cherki – Doku, Haaland.
Real : Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Thiago, Tchouaméni, Güler – Diaz, Vinicius Jr.

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