Joueur de l’ASSE entre 2013 et 2016, Yohan Mollo (36 ans) assure que les Verts surpassent l’OM en termes d’émotions. Il a également évoqué sa relation avec la recrue du RC Lens, Allan Saint-Maximin.

A 36 ans, Yohan Mollo joue toujours. Certes, c’est dans les divisions inférieures, en l’occurrence en Régional 1, avec le Berre Sporting Club, mais ça compte pour l’ailier, qui n’a pas eu la carrière escomptée. Très doué techniquement mais trop irrégulier, le Martégal a multiplié les clubs tout au long de sa carrière professionnelle. Mais il explique dans un entretien à Capté qu’un seul l’a marqué : l’AS Saint-Etienne. Et il le jure : lui qui est né pas loin de Marseille et était fan de l’OM plus jeune préfère aujourd’hui les Verts.

« Quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne »

« Qu’est-ce que je garde de Saint-Étienne ? Je dirais de l’amour. Pas de la sympathie, mais de l’amour. C’est vraiment un club que je porte dans mon cœur. Je suis marseillais, mais quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne. Je n’ai pas cette fibre marseillaise à toute épreuve. En fait, ça s’est toujours bien passé parce que j’étais dans une période où on avait de bons résultats. Donc ça ne pouvait que bien se passer. Et aussi parce que les supporters voyaient que l’équipe se donnait, qu’il n’y avait pas de regrets. Même quand on perdait, personne ne comptait ses efforts. »

Yohan Mollo a aussi évoqué le néo-Lensois Allan Saint-Maximin, côtoyé chez les Verts. Il voit en lui le précurseur d’une nouvelle génération de joueurs : « Aujourd’hui, c’est un père de famille. Il a pris du plomb dans la tête. Aujourd’hui, il fait les choses bien et je lui souhaite énormément de bonheur. C’est juste qu’au début, quand il est arrivé à Saint-Étienne, il avait des codes différents des nôtres. Je pense que ça a marqué le début d’une nouvelle génération. Pour nous, d’une génération d’avant, c’était perçu différemment. Aujourd’hui, franchement, je suis très content de sa réussite. Très content de ce qu’il a fait dans le football. Je lui souhaite énormément de bonheur et j’espère qu’il partagera son expérience et sa bienveillance avec la génération d’après ».

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2