Écarté de l’ASSE en janvier dernier, Eirik Horneland donne enfin de ses nouvelles. Et l’ancien coach des Verts a déjà repris du service… sous une forme inattendue.

On le pensait discret, presque effacé depuis son départ. Mais Eirik Horneland n’a pas tardé à refaire parler de lui. Évincé de l’ASSE le 31 janvier dernier après une série de mauvais résultats, le technicien norvégien a choisi de lever le pied… sans pour autant s’éloigner du football. Dans les colonnes de Verdens Gang, l’entraîneur de 51 ans s’est confié sur cette période particulière de sa carrière. Entre vie personnelle et recul nécessaire, Horneland assume pleinement ce break : « J’ai même songé à replonger immédiatement, mais j’ai finalement pensé qu’il valait mieux laisser les choses mûrir un peu. J’aurais pu retrouver de suite un nouveau poste mais j’ai décidé de faire une pause. »

Une pause active pour Horneland

Une pause active, loin d’être anodine. Car l’ancien coach de l’ASSE reste plongé dans le football au quotidien. Analyse de matchs, déplacements en Europe… et surtout une nouvelle casquette qui change tout. Ces dernières semaines, Eirik Horneland a ainsi commenté pour Viaplay le barrage d’Europa League entre Brann et Bologne, avant d’enchaîner avec un déplacement à Lisbonne pour un choc de Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout. Le Norvégien s’apprête désormais à vivre une expérience encore plus médiatique : il couvrira la prochaine Coupe du monde pour NRK, depuis Oslo.

La Coupe du Monde en ligne de mire !

« Ce sera une expérience enthousiasmante. Je suis curieux de nature, ce sera passionnant et j’espère pouvoir apporter un éclairage intéressant », confie-t-il. Un virage surprenant mais révélateur. Après une période très intense sur les bancs, Eirik Horneland prend du recul… tout en restant au cœur du jeu. Et pendant que l’ASSE poursuit sa reconstruction sans lui, une question se pose déjà : ce détour médiatique n’est-il qu’une parenthèse avant un retour sur un banc… ou le début d’une nouvelle carrière ?

Ekwah enchaîne

Autre élément suivi par les supporters de l’ASSE : Pierre Ekwah (24 ans). Dix mois après son dernier match sous le maillot vert (ponctué d’une défaite à domicile contre Toulouse et d’une relégation en L2), le milieu des Verts a été titularisé pour la première fois hier sous le maillot de Watford à l’occasion de son 5e match pour ce club classé à la 9e place du Championship (L2 anglaise). Crédité d’une bonne prestation, Ekwah, remplacé à la 73e minute par Nampalys Mendy, s’est imposé contre Wrexham (3-1) et n’a plus que 5 longueurs de retard sur celui qui occupe actuellement la 6e place de barragiste pour les plays-offs d’accession à 8 journées de la fin du championnat.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2