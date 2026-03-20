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À l’approche de la trêve internationale, prévue après le choc contre le LOSC au stade Vélodrome (dimanche, 17h15), les joueurs de l’OM s’apprêtent à bénéficier d’un répit bienvenu, bien que tous ne pourront pas réellement souffler.

À l’OM, la trêve internationale après le choc contre le LOSC (dimanche, 17h15) s’annonce particulièrement chargée. Entre matchs décisifs et absences, l’entraîneur Habib Beye devra suivre de près ses internationaux pour préparer la reprise.

De nombreux joueurs rejoindront leur sélection nationale, tandis que certains resteront à Marseille pour se reposer ou s’entraîner. Côté France, Benjamin Pavard n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour les rencontres contre le Brésil et la Colombie. À l’inverse, Adrien Rabiot fera partie du groupe tricolore. Le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg disputera, lui, les barrages avec le Danemark pour le Mondial 2026, débutant par une demi-finale face à la Macédoine du Nord.

Greenwood et Paixao resteront à Marseille

Du côté de l’Argentine, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi ne participeront finalement pas à la « Finalissima » annulée par l’UEFA. Ils affronteront le Guatemala en match amical. Amine Gouiri défiera également le Guatemala avec l’Algérie, avant de se mesurer à l’Uruguay. Pour les États-Unis, Timothy Weah participera au rassemblement sous les ordres de Mauricio Pochettino, avec deux matchs programmés contre la Belgique et le Portugal. D’autres joueurs phares de l’OM, comme Pierre-Emerick Aubameyang, pourraient recevoir des convocations. En revanche, Igor Paixao et Mason Greenwood resteront à Marseille.

Habib Beye suivra attentivement ses internationaux, afin d’éviter toute blessure avant la reprise du championnat. L’OM devra ensuite se replonger rapidement dans la compétition, avec un déplacement délicat à AS Monaco après avoir affronté le LOSC dans un match déterminant. Entre sélections et retour au club, les prochains jours s’annoncent intenses.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France