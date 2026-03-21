Stade Rennais : des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Haise avant Metz

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Voici le point sur les absents pour le match de la 27e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le FC Metz.

Battu le week-end dernier par le LOSC (1-2) pour la première fois depuis l’arrivée de Franck Haise, le Stade Rennais entend profiter de la réception ce dimanche (17h) de lanterne rouge du championnat, le FC Metz, pour repartir de l’avant et ne pas se faire décrocher dans la course aux places européennes.

Haise déplore deux absents pour Metz

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du SRFC, Franck Haise, a annoncé les forfaits de Jérémy Jacquet et Nordan Mukiele pour cette rencontre. « Nordan Mukiele ne sera pas opérationnel ce week-end après sa contusion à la veille de Lille. Nous avons dû faire un peu de gestion dans la semaine notamment Sebastian Szymanski, qui s’est entraîné normalement aujourd’hui vendredi, et Mousa Al-Tamari. Przemysław Frankowski enchaîne, Alidu Seidu aussi », a fait savoir Franck Haise.

Quatre absents et un incertain côté Messin

Du côté du FC Metz, quatre joueurs sont indisponibles pour ce déplacement à Rennes : Joseph Mangondo, Boubacar Traoré, Cléo Mélières et Benjamin Stambouli. Malade cette semaine, Gauthier Hein est, lui, incertain.