Franck Haise serait prêt à opérer plusieurs changements entre le FC Metz (17h15) après la débâcle contre le LOSC dimanche dernier (1-2).

Une réaction est attendue au Roazhon Park. Battu à domicile par le LOSC (1-2), le Stade Rennais a laissé filer des points précieux dimanche dernier et surtout affiché des limites qui n’ont pas échappé à Franck Haise. Résultat : à quelques heures de la réception de Metz (17h15), le coach rennais prépare un véritable réajustement. Selon L’Équipe, trois changements majeurs devraient remodeler le visage de l’équipe.

Exit Nagida pour Frankowski ?

Le premier concerne la défense du Stade Rennais. Dans un système à quatre, Mahamadou Nagida devrait céder sa place à Przemysław Frankowski dans le couloir droit. Un choix qui ne doit rien au hasard : Haise recherche davantage de sécurité défensive, mais aussi une capacité à se projeter proprement vers l’avant. L’ancien joueur du RC Lens apporte ce profil hybride, capable de défendre et d’apporter dans les transitions.

Mais c’est surtout dans l’animation offensive que les ajustements intriguent. Arnaud Nordin pourrait changer de registre. Habitué au côté gauche, il est attendu sur l’aile droite, un repositionnement qui pourrait modifier ses repères… mais aussi surprendre la défense messine. Ce glissement ouvre une place pour Ludovic Blas, qui devrait être titularisé côté gauche. Une décision forte tant l’ancien joueur du FC Nantes reste un joueur capable de faire basculer un match par sa créativité et sa qualité technique. Haise semble vouloir remettre du liant et de l’imprévisibilité dans son animation offensive.

Blas déplacé côté gauche ?

Enfin, le troisième changement, peut-être le plus structurant, concerne le cœur du jeu. Sebastian Szymański est pressenti pour évoluer en position de meneur, plus haut sur le terrain, derrière les attaquants. Il devrait être soutenu par un duo Valentin Rongier – Mahdi Camara, chargé d’assurer l’équilibre. Un choix qui traduit une volonté claire : reprendre le contrôle du tempo, mieux utiliser les espaces et peser davantage dans les trente derniers mètres.

Ces ajustements ne sont pas anodins. Ils racontent une chose : Franck Haise refuse de subir. Après la défaite contre Lille, il reprend la main et envoie un message fort à son groupe. Personne n’est intouchable, et chacun doit répondre présent. Face à FC Metz, le Stade Rennais joue déjà gros. Une nouvelle contre-performance fragiliserait la dynamique, tandis qu’un succès relancerait totalement la machine. Avec ce onze remanié, Haise prend un risque. Mais c’est peut-être exactement ce dont Rennes avait besoin.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)