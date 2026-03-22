Revue de presse espagnole : un petit nouveau au Real Madrid, vers une première recrue estivale surprise au FC Barcelone !

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Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 22 mars 2026 : le derby madrilène est dans toutes les têtes.

AS : « Liga et orgueil »

Le derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid pourrait voir le retour attendu de Kylian Mbappé dans les rangs merengue au Bernabeu (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « Super dimanche »

Le derby madrilène et le choc entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano (14h) vont rythmer un dimanche décisif en Espagne. Au Real, Alvaro Arbeloa a un nouveau membre dans son staff technique : Pablo Garcia. Il s’occupe de la prévention des blessures et du travail physique sans ballon. Antonio Pintus l’a promu en équipe première.

Portada Mundo Deportivo

Domingo 22-03-2026 pic.twitter.com/SKRoVL8WNs — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 22, 2026

SPORT : « Super dimanche »

La tête de la Liga pourrait se resserrer avec les matches du jour. Du côté d’Amsterdam, un superbe hommage a été rendu à Johann Cruyff. Sport confirme que Deco s’est réuni avec l’agent d’Alex Remiro ! Son contrat se termine en 2027. Le portier de la Real Sociedad viendrait renforcer le poste de gardien et serait la première recrue estivale du Barça.

Portada Diario Sport

Domingo 22-03-2026 pic.twitter.com/FNFxcqXOg5 — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 22, 2026

Le derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid risque de dépasser le cadre des frontières ce soir au Bernabeu. Du côté du FC Barcelone, intraitable au Camp Nou, on peut mettre les Merengue à 7 points avant la rencontre.

Portada Diario Marca

Domingo 22-03-2026 pic.twitter.com/KpL4UulVsL — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 22, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)