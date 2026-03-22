À LA UNE DU 22 MAR 2026
[11:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Une attaque de feu, une défense de fer… tous les feux sont au vert ! »
[10:47]OM – LOSC : un absent de taille dans le groupe et un autre coup dur pour les Marseillais 
[10:40]OL Mercato : Mikautadze pourrait rapporter gros et encore sauver le club de la Ligue 2 !
[10:29]OM : Frank McCourt garde un atout inestimable pour la vente du club 
[10:13]Revue de presse espagnole : un petit nouveau au Real Madrid, vers une première recrue estivale surprise au FC Barcelone !
[10:00]OGC Nice – PSG (0-4) : les images de Wahi qui fait scandale avec Luis Enrique en plein match ! 
[09:46]ASSE – Annecy (4-0) : la direction du club charge Davitashvili, le Géorgien la reprend de volée ! 
[09:27]FC Nantes : avant Strasbourg, un incident a éclaté au centre d’entraînement !
[09:09]RC Lens Mercato : énorme coup de théâtre pour Sangaré ! 
[08:51]Stade Rennais : Haise secoue tout, trois surprises majeures dans son onze contre le FC Metz
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : un petit nouveau au Real Madrid, vers une première recrue estivale surprise au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 10:13
💬 Commenter
Alex Remiro (Real Sociedad)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 22 mars 2026 : le derby madrilène est dans toutes les têtes.

AS : « Liga et orgueil »

Le derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid pourrait voir le retour attendu de Kylian Mbappé dans les rangs merengue au Bernabeu (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « Super dimanche »

Le derby madrilène et le choc entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano (14h) vont rythmer un dimanche décisif en Espagne. Au Real, Alvaro Arbeloa a un nouveau membre dans son staff technique : Pablo Garcia. Il s’occupe de la prévention des blessures et du travail physique sans ballon. Antonio Pintus l’a promu en équipe première.

SPORT : « Super dimanche »

La tête de la Liga pourrait se resserrer avec les matches du jour. Du côté d’Amsterdam, un superbe hommage a été rendu à Johann Cruyff. Sport confirme que Deco s’est réuni avec l’agent d’Alex Remiro ! Son contrat se termine en 2027. Le portier de la Real Sociedad viendrait renforcer le poste de gardien et serait la première recrue estivale du Barça.

MARCA : « Capitale européenne du football »

Le derby entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid risque de dépasser le cadre des frontières ce soir au Bernabeu. Du côté du FC Barcelone, intraitable au Camp Nou, on peut mettre les Merengue à 7 points avant la rencontre.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid