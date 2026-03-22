Revue de presse : Nice crie au scandale arbitral après Paris, pluie de stars à Rennes, coup de théâtre pour l’avenir de Koffi (RC Lens) ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Puel crie an scandale arbitral après Paris

le penalty concédé par l’OGC Nice face au PSG (0-4) juste avant la mi-temps fait couler beaucoup d’encres du côté des Aiglons. Claude Puel a exprimé son ressenti sur cette décision de M. Delajod. Selon le technicien niçois, ce penalty est très sévère. « Quand on prend un but comme ça, on est outrés. Ce n’est pas penalty, c’est un tir à bout portant, il effleure le ballon. Sincèrement, si on utilise la VAR là, on l’utilise dès le début parce que sur le corner, il fait double contact donc on doit utiliser la VAR de façon juste pour les deux équipes. C’est tout ce que j’ai à dire », a-t-il déclaré sur les antennes de Ligue 1+.

RC Lens : Angers veut garder Koffi !

Prêté sans option d’achat à Angers cette saison, Hervé Koffi brille de mille feux en Anjou et ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Au vu de sa belle cote sur le marché, le RC Lens pourrait être disposé à le placer sur la liste des transferts cet été. Selon L’Équipe, le SCO aimerait poursuivre l’aventure. « Pouvoir (le) garder serait fabuleux, souligne Dujeux. Il sait que j’ai envie qu’il soit angevin la saison prochaine. » Mais les capacités financières du club n’incitent guère à l’optimisme en interne. À Lens, le salaire mensuel brut de Koffi avoisine 80 000 € (dont une bonne moitié prise en charge par le SCO), bien au-delà des salaires les plus élevés à Angers (50 000 € par mois). Et, en mai 2025, évoquant le mercato, le propriétaire Saïd Chabane avait averti qu’il n’y aurait « pas de transfert payant » et que la situation risquait de « durer deux ou trois ans ».

RC Strasbourg : un défi à Nantes

Gary O’Neil sait que le RC Strasbourg tire la langue avant d’aller défier le FC Nantes à la Beaujoire (20h45) : « C’est un énorme défi de choisir la bonne équipe, de faire récupérer les gars et de les préparer mentalement pour affronter Nantes, qui joue sa survie. » Après avoir déjà disputé quarante matches cette saison, Strasbourg pourrait encore en jouer quinze d’ici à la fin de la saison. Il s’agit de la rançon d’un succès que les Bleus d’Alsace espèrent ne pas devoir payer trop cher, en mai.

Paris FC : Kombouaré a transformé Simon

Sans être encore revenu à son meilleur niveau nantais, et sans avoir été décisif comme il l’avait été la saison passée (8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), Moses Simon a affiché de meilleures dispositions depuis trois matches, et a davantage pesé sur le jeu du Paris FC. « Il est à l’image du groupe et de l’équipe qui a progressé à tout point de vue, a confié Kombouaré.Entre aujourd’hui et le joueur que j’ai retrouvé il y a trois semaines à mon arrivée, Moses a retrouvé la confiance, il a des jambes, il est capable de répéter les efforts. Maintenant il faut qu’il soit efficace, qu’il arrive à faire marquer ou à marquer des buts, c’est ce que l’on attend de lui. »

FC Lorient : Pantaloni se projette après la trêve

Une semaine après sa victoire (2-1) arrachée contre Lens au Moustoir, le FC Lorient a connu un coup d’arrêt au Stadium. Déjà privé de nombreux cadres, tels son capitaIne Laurent Abergel (blessé), Bamo Meïté et Pablo Pagis (suspendus), Olivier Pantaloni a dû composer avec l’absence de dernière minute de Montassar Talbi « pour raisons familiales ». Privé de son taulier, sa défense expérimentale (Yongwa, Adjei, Faye) a craqué dans le final, après avoir longtemps fait déjouer les Toulousains, incapables de bouger le bloc breton. « Il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, reconnaît l’entraîneur lorientais. Ils ont franchement le sentiment que, même sans être dominateurs dans le jeu et sans se créer beaucoup d’occasions, on avait la possibilité de ramener un point qui aurait été logique à mon sens », d’autant que ses hommes auraient pu arracher le nul au bout du temps additionnel, sans un arrêt du… nez de Guillaume Restes sur une frappe d’Arsène Kouassi (90e + 4).« Qu’on soit déçus, il n’y a pas de problème mais il ne faut pas qu’on soit abattus », pousuit Pantaloni, qui se projette déjà après la trêve internationale, pour « le match du centenaire à domicile face au Paris FC (5 avril à 17 h 15).

Toulouse FC : Martinez Novell encense Emersonn

Alors que se profile une alléchante demi-finale de Coupe de France face au RC Lens, le 21 avril, Carles Martinez Novell se montrait heureux de l’efficacité retrouvée d’Emersonn, unique buteur contre le FC Lorient (1-0). « Déjà la semaine dernière contre Metz (4-3),quand il est entré, il s’est créé la plus belle occasion de la deuxième mi-temps mais n’a pas marqué, rappelait l’entraîneur des Violets en conférence de presse d’après match. Je le sentais dans le doute. Cette semaine à l’entraînement, je lui ai dit de continuer, de ne pas baisser les bras. Avant qu’il entre, je lui ai dit : “Aujourd’hui, c’est le moment.” Je suis content, c’est ce qu’il s’est passé. »

AJ Auxerre : Pélissier savoure après Brest

Revenus à cinq longueurs de Nice, balayé par le PSG (0-4), et du HAC (qui rend visite au Paris FC ce dimanche, 17 h 15), les barragistes icaunais ont aussi cinq points de plus que Nantes, qui reçoit Strasbourg. De quoi s’ouvrir de nouvelles perspectives à deux semaines d’aller au… HAC, justement. Mais Christophe Pelissier ne souhaite pas s’attacher outre mesure au calendrier ni au classement, préférant se concentrer sur les contenus, souvent satisfaisants, mais après lesquels sa formation était trop peu récompensée. Cela fut donc cette fois enfin le cas.« Ce qu’ont réussi mes joueurs contre Brest est vraiment à souligner, a-t-il savouré en conférence de presse. Sortir ce match malgré notre manque de confiance en se retrouvant de surcroît à dix aussi vite montre bien que ce groupe a un cœur exceptionnel. Cette fois, il y a tout eu, de la solidité défensive et de l’efficacité offensive, même si on aurait pu marquer encore davantage. »

Stade Brestois : Roy furax après Auxerre

Déjà battus (0-3) à l’Abbé-Deschamps la saison dernière (le 27 septembre 2024), les hommes d’Éric Roy ont quand même « réussi » à faire pire en récidivant ! Car, cette fois, ils ont joué presque tout le match à onze contre dix, après l’expulsion du gardien de l’AJA, Donovan Léon (6e). Le coach finistérien s’est donc d’abord interrogé : « On peut vraiment se poser des questions sur le vrai niveau de notre équipe ». Puis, l’entraîneur breton n’a pas mâché ses mots, exprimant une colère glaciale : « Il s’agit de notre plus mauvais match depuis mon arrivée (en janvier 2023) ! Pourtant à onze contre onze, on avait réussi à mettre en place ce qu’on avait prévu. Mais ensuite, on a été incapables de presser l’adversaire et de gagner des duels sur les seconds ballons. On aurait même pu jouer à trois ou quatre de plus, si on ne met pas d’agressivité sur les phases arrêtées… On a encaissé les deux premiers buts comme ça (Bryan Okoh, 24e, 58e). Après, il n’y a plus qu’à plier les gaules et à rentrer à la maison ! »

Stade Rennais : pluie de stars à la Piverdière !

Si le Stade Rennais s’attend ) une fête au Roazhon Park pour les 125 ans du club, une délégation d’anciens rennais étaient déjà présents à la Piverdière pour le match des U17 entre Rennes et Lorient : Källström, Hansson, Nonda, Wiltord, Pagis, Féret, Rauzy, Edman, Pitroipa, Grenier, Mangane et bien d’autres !

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France