Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Et si l’intelligence artificielle avait déjà tranché ? Alors que Mason Greenwood (24 ans) pourrait quitter l’OM cet été, l’IA estime les chances de le voir rejoindre le PSG. Verdict : un scénario improbable… mais pas impossible.

Le feuilleton Mason Greenwood commence déjà à agiter le mercato estival. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’OM, l’attaquant anglais attire de nombreux clubs européens. Parmi eux, une piste surprenante : le PSG. Mais concrètement, quelles sont les chances de voir un tel transfert se réaliser ? Selon une modélisation basée sur plusieurs facteurs (marché, historique des transferts, logique sportive et financière), l’IA estime cette probabilité entre 20 et 30%. Un chiffre faible… mais loin d’être négligeable dans un mercato souvent imprévisible.

Entre 20 et 30% de chances de voir Greenwood signer au PSG

Pourquoi si peu ? D’abord, il y a le contexte. Un transfert entre Marseille et Paris reste extrêmement rare, presque tabou. L’OM n’a aucun intérêt à renforcer un concurrent direct, surtout dans une période où chaque point compte dans la course à l’Europe. Logiquement, les dirigeants marseillais privilégieront une vente à l’étranger. Ensuite, la concurrence internationale pèse lourd. Plusieurs clubs européens, notamment en Italie, surveillent Greenwood de près et pourraient rapidement formuler des offres concrètes. Ces options apparaissent aujourd’hui plus crédibles que celle menant au PSG.

Sur le plan financier, l’opération est également complexe. L’OM espère récupérer une somme importante sur ce dossier, tandis que Manchester United conserve un pourcentage à la revente. Pour Paris, cela signifie un investissement massif pour un transfert loin d’être prioritaire. Et pourtant, l’IA n’écarte pas totalement le scénario. Pourquoi ? Parce que le PSG a la capacité financière de faire basculer n’importe quel dossier, et que le profil de Greenwood peut séduire dans l’optique de renforcer l’attaque. Sous la direction de Luis Enrique, un joueur capable de faire des différences individuelles reste toujours une option intéressante.

Résultat :

Un transfert aujourd’hui improbable, mais qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur en cas d’offensive parisienne. Dans un mercato où tout peut aller très vite, ces 20 à 30% de chances suffisent à maintenir le doute… et à faire trembler la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France