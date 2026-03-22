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[10:47]OM – LOSC : un absent de taille dans le groupe et un autre coup dur pour les Marseillais 
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[10:29]OM : Frank McCourt garde un atout inestimable pour la vente du club 
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FRANCE

OM – LOSC : un absent de taille dans le groupe et un autre coup dur pour les Marseillais 

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 10:47
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Habib Beye (OM)
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L’OM accueille le LOSC au Vélodrome dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (17h15). Des mauvaises nouvelles sont tombées. 

L’OM reçoit le LOSC dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, avec un impératif : la victoire. Avec le PSG et le RC Lens déjà solidement installés en tête, Marseille doit creuser l’écart sur Lille et maintenir la pression sur l’OL, seulement deux points derrière. Une victoire à domicile est essentielle pour rester dans la course aux places européennes.

Mais le Vélodrome pourrait connaître une affluence en demi-teinte. Selon La Provence, la magie des guichets systématiquement fermés semble révolue. Pour ce match de haut de tableau, tous les billets n’ont pas encore trouvé preneur et il reste encore quelques places disponibles.

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Les supporters lillois, eux, sont interdits de déplacement, ce qui limite encore davantage l’ambiance côté visiteurs. Sur le plan sportif, Habib Beye doit composer avec l’absence notable d’Arthur Vermeeren dans le groupe annoncé ce dimanche matin par l’OM. Une petite surprise avant la trêve internationale…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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