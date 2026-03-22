OM Mercato : ça bouge pour la priorité de l’été, les contacts ont été lancés !

Le dossier Anis Hadj Moussa continue de faire parler du côte de l’OM, et l’entourage de l’attaquant a déjà commencé à nouer des contacts.

Du côté de l’OM, le dossier Anis Hadj Moussa est en train de prendre une tournure bien plus concrète sur le marché des transferts. Longtemps observé avec attention par plusieurs clubs européens, l’ailier du Feyenoord voit désormais son avenir s’accélérer en coulisses, avec un entourage particulièrement actif.

Le clan Hadj Moussa passe à l’offensive

Selon les dernières informations de Foot Mercato, son agent Mohamed Dahmane a entamé des démarches concrètes pour préparer un transfert dès le prochain mercato estival. Des contacts ont déjà été noués avec plusieurs clubs à travers l’Europe, preuve que le joueur entre dans une phase active de son marché. L’objectif est clair : positionner Anis Hadj Moussa dans une opération d’envergure dans les mois à venir.

Cette évolution n’est pas anodine pour l’OM. Le club phocéen, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, voit le dossier s’accélérer au moment même où la concurrence commence à se structurer. Apprécié pour sa capacité à éliminer, sa vitesse et son impact offensif, le profil de l’international algérien correspond parfaitement aux besoins identifiés par la direction marseillaise. Cette saison, il compte d’ailleurs 11 buts et 6 passes dé.

Mais ce changement de rythme impose désormais une réflexion rapide. Avec un agent qui active le marché et plusieurs clubs déjà à l’écoute, l’OM pourrait être contraint d’accélérer s’il souhaite conserver une longueur d’avance dans ce dossier. À l’inverse, toute hésitation pourrait profiter à des concurrents mieux armés financièrement.

Un prix XXL fixé

De son côté, Feyenoord a déjà fixé un cadre très clair pour une éventuelle négociation. Le club néerlandais réclame entre 30 et 35 millions d’euros pour laisser partir son joueur, un montant conséquent qui reflète à la fois sa progression et son importance dans l’effectif. Une somme qui oblige Marseille à anticiper, notamment à travers de potentielles ventes ou un montage financier adapté.

Dans ce contexte, tous les ingrédients sont réunis pour un dossier susceptible de s’emballer rapidement. L’activation du clan Hadj Moussa, combinée à l’intérêt croissant de plusieurs clubs, pourrait accélérer le calendrier dans les semaines à venir.

L’OM se retrouve donc face à un véritable tournant. Plus qu’une simple piste, Anis Hadj Moussa représente désormais une opportunité de marché concrète. Reste à savoir si le club phocéen choisira de passer à l’action… ou de laisser filer un dossier qui s’annonce déjà comme l’un des plus animés du prochain mercato.