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ASSE : un règlement de comptes a eu lieu lors de la victoire contre Annecy

Par William Tertrin - 22 Mar 2026, 17:40
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Lors de la victoire de l’ASSE contre Annecy, le compte X du club s’est payé le jeune Alejandro Gomes Rodríguez, formé à l’OL.

L’ASSE a signé une performance éclatante ce samedi lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2, dominant largement le FC Annecy (4‑0) au Stade Geoffroy‑Guichard. Après une lourde défaite 4‑0 au match aller, les Stéphanois ont remis les pendules à l’heure avec une victoire nette et sans appel, permettant aux Verts de conforter leur position dans la course à la montée.

Un match maîtrisé de bout en bout

Les supporters ont assisté à un festival offensif : Pedro a ouvert le score dès la 18ᵉ minute, Cardona a doublé la mise avant la demi‑heure, Stassin a inscrit le troisième but, tandis que Davitashvili a scellé le succès en seconde période.

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Cette victoire renforce la dynamique positive de Saint‑Étienne dans ce championnat très disputé, et efface symboliquement la lourde défaite du match aller contre Annecy.

Le clin d’œil moqueur à Alejandro Gomes Rodríguez

Outre la performance sportive, ce sont les réseaux sociaux qui ont retenu l’attention. Le club stéphanois a profité de l’occasion pour taquiner Alejandro Gomes Rodríguez, jeune attaquant de 18 ans prêté à Annecy par l’Olympique Lyonnais, après un détail remarqué lors de la rencontre.

Alors qu’il avait annoncé qu’il ne mettrait pas ses crampons verts habituels pour aller dans le Chaudron, Gomes Rodríguez était sur la pelouse avec des crampons orange, un changement qui n’a pas échappé à l’humour du compte officiel de l’ASSE sur X (ex‑Twitter).

Dans un message plein de légèreté, le club a réglé ses comptes durant le match : « 66e : Alejandro Gomes et ses crampons orange quittent la pelouse du Chaudron. Vivement samedi prochain, qu’il remette les Verts ! » Une pique balancée tout en règle !

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