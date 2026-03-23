OM – LOSC (1-2) : les 4 enseignements à retenir pour les Marseillais

Devant au score à la mi-temps, l’OM s’est finalement incliné devant le LOSC à l’Orange Vélodrome (1-2). Voici les 4 enseignements à retenir de la rencontre.

L’OM pas aidé par l’arbitrage

Si Benoît Bastien a plutôt bien tenu les deux équipes, on pourra sans doute lui reprocher sa clémence avec les joueurs du LOSC en première période. Pour un pied haut sur le crâne d’Igor Paixao (2e), qui a déjà fait le tour du monde, Nathan Ngoy aurait pu écoper d’un rouge. Que dire de Calvin Verdonk, qui a accroché Mason Greenwood qui partait seul au but et n’a pris qu’un avertissement ?

Sans Greenwood, la fête est moins folle

Sorti sur blessure et suspendu à Monaco après la trêve pour un carton jaune rapide (12e), Greenwood a énormément manqué à ses partenaires dans l’aspect créatif. Seul Igor Paixao et l’entrant a réussi à mettre le feu dans la défense lilloise en étant notamment passeur décisif pour Ethan Nwaneri sur le 1-0 (43e). Dans le dernier tiers adverse, hormis l’entrant Amine Gouiri, le reste des joueurs marseillais est trop timide pour apporter le danger.

Pas de Pavard, pas de clean-sheet

La statistique vaut le détour : Benjamin Pavard était titulaire lors des 7 clean-sheets de l’OM en Ligue 1 cette saison. On pouvait donc s’attendre à ce que le champion du monde 2018, qui restait sur deux sorties propres, soit conforté dans le onze marseillais. Mais non, Habib Beye lui a préféré une charnière Balerdi-Medina. Et, évidemment, Marseille a encaissé un but – de Thomas Meunier (1-1, 47e) – sur lequel le premier n’est d’ailleurs pas tout blanc. Puis un autre d’Olivier Giroud (1-2, 86e). À méditer…

L’OL et le LOSC à deux points derrière

L’OL battu à domicile par une équipe de l’AS Monaco qui revient fort (2-1), l’OM n’a pas tout perdu ce soir. Malgré sa défaite rageante contre le LOSC, les hommes d’Habib Beye conservent deux points d’avance sur leur principal concurrent dans la course au podium, rejoint par… Lille ! Un moindre mal avant de recharger les batteries pendant la trêve internationale.

Bastien Aubert, au Vélodrome