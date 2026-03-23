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FRANCE

ASSE : un renfort inattendu venu du PSG débarque à Saint-Étienne

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 13:00
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L’AS Saint-Étienne continue sa transformation en profondeur. Et cette fois, ce n’est pas sur le terrain que les Verts se renforcent, mais en coulisses, avec l’arrivée d’un profil venu tout droit du Paris Saint-Germain.

Selon nos informations, Capucine Bertrand va rejoindre le staff de l’équipe première en tant que nutritionniste, avec une prise de fonction prévue au mois d’avril.

Un profil venu du très haut niveau

Jusqu’ici responsable de la performance et de la nutrition au centre de formation du PSG, Capucine Bertrand s’est forgée une solide expérience dans des environnements exigeants.

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Passée par l’Olympique de Marseille, où elle a occupé un rôle de nutritionniste puis de nutritionniste adjointe, elle a également enrichi son parcours avec une expérience au RCD Mallorca.

C’est finalement à Paris qu’elle franchit un cap en décembre 2023, avant de faire aujourd’hui le choix de rejoindre le projet stéphanois.

Un staff en pleine mutation

Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer toutes les dimensions de la performance autour de l’équipe première.

Depuis le début de saison, l’ASSE multiplie les ajustements dans son staff. Préparateurs physiques, responsables de la performance, psychologue, spécialistes de la réhabilitation… le club du Forez se structure à grande vitesse.

Des profils venus de clubs prestigieux comme Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United ont déjà rejoint l’organigramme, preuve d’une ambition affirmée.

Une pièce de plus dans le projet Montanier

Avec Philippe Montanier à la tête de l’équipe, Saint-Étienne cherche à optimiser chaque détail. L’arrivée d’une spécialiste de la nutrition vient compléter cet écosystème axé sur la performance globale.

Car aujourd’hui, la différence ne se fait plus uniquement sur le terrain. Préparation physique, récupération, alimentation : tout compte.

L’ASSE accélère sa transformation

En attirant un profil issu du PSG, l’ASSE envoie un signal fort. Le club ne se contente plus de reconstruire sportivement, il investit aussi dans son fonctionnement interne.

Un renfort discret, mais stratégique… qui pourrait bien avoir un impact sur la durée.

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