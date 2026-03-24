Médias : Téléfoot, c’est fini ! Pourquoi TF1 supprime l’émission culte du dimanche

C’est une véritable onde de choc dans le paysage médiatique sportif français. Selon les informations révélées par L’Équipe, TF1 a décidé d’arrêter l’émission mythique Téléfoot dans sa forme actuelle à l’issue de la saison. Après près d’un demi-siècle de diffusion, le rendez-vous incontournable des passionnés de football disparaîtra de la grille de la première chaîne.

Une décision symbolique qui marque la fin d’une époque pour des millions de téléspectateurs, habitués depuis des décennies à commencer leur dimanche matin avec les images de la Ligue 1 et les analyses des grandes figures du ballon rond.

Une émission légendaire qui a accompagné plusieurs générations

Depuis sa création en 1977, Téléfoot a façonné la culture footballistique en France. Résumés de matchs, interviews exclusives, reportages immersifs… l’émission a permis à plusieurs générations de vivre les grandes émotions du football, bien avant l’explosion des chaînes sportives et des réseaux sociaux.

Encore aujourd’hui, le programme incarné par Grégoire Margotton et son consultant emblématique Bixente Lizarazu restait un rendez-vous apprécié, malgré un contexte audiovisuel totalement bouleversé.

La disparition de Téléfoot sur la télévision traditionnelle ne signifie toutefois pas la fin totale de la marque. TF1 souhaite maintenir une présence digitale via sa plateforme TF1+, preuve que le football reste un pilier stratégique pour le groupe.

Des audiences en baisse et une révolution des usages

Si la décision peut surprendre, elle s’inscrit dans une transformation profonde des habitudes de consommation. Aujourd’hui, les fans de football suivent les résumés, analyses et réactions en temps réel sur les applications mobiles et les réseaux sociaux.

Avec environ 780 000 téléspectateurs et un peu plus de 13 % de part d’audience récemment, Téléfoot ne rassemble plus autant qu’à son âge d’or. Dans un contexte économique exigeant, TF1 a donc choisi de réduire les coûts et de réorienter sa stratégie sportive vers un format plus large.

Le créneau du dimanche matin devrait ainsi être occupé par une nouvelle émission multisports, toujours présentée par Margotton. L’objectif : séduire un public plus jeune et diversifier les contenus, notamment grâce aux droits acquis dans d’autres disciplines comme le rugby ou le basket.

Au-delà de l’aspect symbolique, la disparition de Téléfoot pourrait avoir des conséquences concrètes sur la visibilité médiatique du football français. Des discussions auraient eu lieu avec la Ligue de football professionnel concernant la diffusion des images du championnat.

Même si aucune confirmation officielle n’a été apportée, cette évolution illustre une réalité : le football à la télévision gratuite est en pleine mutation. Entre plateformes payantes, contenus digitaux et formats courts, l’exposition médiatique change de visage.

La fin de Téléfoot sur TF1 restera quoi qu’il arrive un moment marquant. Car plus qu’une simple émission, il s’agissait d’un rituel. Un rendez-vous familial, une tradition dominicale… et un symbole du football populaire en France.