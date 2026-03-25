Ancien entraîneur de l’ASSE et du Real Madrid, John Toshack est atteint de démence. Son fils a donné de bien tristes nouvelles de lui…

Pour les plus anciens, John Toshack, c’est une armoire à glace dont le duo avec Kevin Keegan (lui aussi pas au mieux…) avait fait de Liverpool une terreur des années 70. Sur la route du premier triomphe en Coupe des Champions des Reds, en 1976-77, le Gallois avait participé à faire tomber l’AS Saint-Etienne un soir de légende à Anfield. Pour les plus jeunes, Toshack a été un entraîneur à succès lors de son passage en Espagne (Real Sociedad d’abord, Real Madrid ensuite), avant de voir sa carrière décliner, jusqu’à atterrir sur le banc de l’ASSE en 2000-01. Il avait officié lors de douze matches avant d’être débarqué au cours de la saison qui avait vu le scandale des faux passeports éclater et les Verts être finalement relégués.

« C’est une maladie terrible »

Désormais âgé de 77 ans, John Toshack est atteint de démence depuis quelques années. Son fils, Cameron, a donné de ses nouvelles lors d’un entretien au Daily Mail : « C’est une maladie terrible. Je lui parle presque tous les jours et si nous discutons l’après-midi, il ne se souvient peut-être pas que nous avons aussi parlé le matin ». L’Equipe, qui relaye ces propos, rappelle que des anciennes gloires britanniques comme Bobby Charlton ou Dennis Law ont également souffert de démence avant leur décès. De l’autre côté de la Manche, des études tentent de démontrer que les anciens ballons, plus durs et plus lourds que les nouveaux, sont responsables de ces maladies mentales frappant les anciens footballeurs.

Autre bourreau des Verts au printemps 1977, Kevin Keegan, qui avait ouvert le score sur un centre-tir ayant surpris Ivan Curkovic, est pour sa part atteint d’un cancer de l’estomac.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2