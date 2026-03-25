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FRANCE

ASSE : Montanier calme l’euphorie ambiante et va faire un break

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 17:55
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Philippe Montanier sur son banc lors du match entre l'ASSE et Annecy.
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L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a accordé quatre jours de repos à ses joueurs, qui ne reprendront que lundi prochain. Il a aussi tenté de tempérer l’ambiance euphorique qui règne autour du club.

Ce mercredi, l’entraînement de l’AS Saint-Etienne était particulier pour trois raisons. Déjà parce qu’il manquait tous les internationaux. Ensuite parce que ceux qui sont restés ont effectué une opposition avec des jeunes du club. Enfin parce qu’il s’agissait du dernier entraînement de la semaine ! Philippe Montanier a annoncé qu’il accordait quatre jours de repos à ses joueurs ainsi qu’à son staff avant de reprendre lundi prochain pour préparer le déplacement à Annecy. En interview à Evect, le technicien de l’ASSE a expliqué que lui comme ses joueurs avaient bien mérité ce repos. Il a également tenté de calmer les ardeurs après ses excellents débuts (5 victoires et 1 nul).

« On n’y est pas encore »

« On n’y est pas encore. Chaque jour suffit sa tâche. Aujourd’hui l’important c’est de bien récupérer, être disponible lundi prochain et c’est à partir de là qu’on switchera. On est content d’avoir gagné face à Annecy et d’avoir ces quatre jours-là qui vont faire du bien aux têtes et aux jambes. Bien sûr que je vais en profiter aussi personnellement, c’est important aussi pour le staff. On passe beaucoup de temps ici, on passe une douzaine d’heures par jour à L’Etrat donc c’est important aussi de se déconnecter pour mieux revenir. »

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« Depuis mon arrivée le 2 février, on a quand même mis les bouchées doubles, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Il y a un besoin de se ressourcer et physiquement mais aussi mentalement. Ce qu’on veut c’est qu’ils retournent dans leur famille, qu’ils ne pensent pas au foot, qu’ils s’aèrent la tête pour qu’ils arrivent avec une fraicheur pour la dernière ligne droite. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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