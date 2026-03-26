À LA UNE DU 26 MAR 2026
[10:22]Revue de presse espagnole : le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid ! 
[10:04]ASSE : Montanier reçoit un énorme coup de pouce dans le sprint final 
[09:41]OM : Rabiot l’a flingué, Höjbjerg ulcère ses coéquipiers !
[09:16]RC Lens Mercato : Leca piste un chouchou de l’ASSE pour remplacer Thomasson, le LOSC en furie ! 
[09:00]OL : après Endrick, Pierre Ménès traite un Lyonnais de « pourriture » !
[08:45]Stade Rennais : Haise fait une déclaration folle au RC Lens et désamorce la polémique avec le PSG 
[08:30]ASSE : les supporters stéphanois se prennent une balle perdue à Troyes ! 
[08:12]FC Nantes Mercato : Abline a attrapé le virus Mikautadze à l’OL, un départ à prix cassé cet été ?
[07:45]ASSE : Kilmer a déjà acté du très lourd pour cet été, Geoffroy-Guichard va revivre ! 
[07:19]OM : après Saadé, un autre milliardaire phocéen fait rêver les supporters marseillais 
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FRANCE

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 10:22
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Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 26 mars 2026. 

MARCA : « Il se peut que je sois indirectement responsable »

Les révélations sur la blessure lunaire de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne, où l’attaquant du Real Madrid a tenu à les démentir.

SPORT : « Un autre 6-2 à Madrid »

Le FC Barcelone a encore ridiculisé le Real Madrid chez les féminines avec un score sans appel de 6-2. Un score qui rappelle une lourde défaite des Merengue à domicile en 2009.

MUNDO DEPORTIVO : « Un autre 2-6 »

Mundo Deportivo se délecte à son tour de la démonstration de force du Barça féminin face à son homologue madrilène. Avec ce score sans appel, le FC Barcelone est virtuellement qualifiée en demi-finales de la Ligue des Champions.

AS : « Dernier train pour le Mondial »

As passe un peu sous le silence la déconfiture des féminines du Real Madrid pour se concentrer sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026 chez les hommes. 

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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