Revue de presse espagnole : le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid ! 

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 26 mars 2026.
MARCA : « Il se peut que je sois indirectement responsable »
Les révélations sur la blessure lunaire de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne, où l’attaquant du Real Madrid a tenu à les démentir.
SPORT : « Un autre 6-2 à Madrid »
Le FC Barcelone a encore ridiculisé le Real Madrid chez les féminines avec un score sans appel de 6-2. Un score qui rappelle une lourde défaite des Merengue à domicile en 2009.
MUNDO DEPORTIVO : « Un autre 2-6 »
Mundo Deportivo se délecte à son tour de la démonstration de force du Barça féminin face à son homologue madrilène. Avec ce score sans appel, le FC Barcelone est virtuellement qualifiée en demi-finales de la Ligue des Champions.
AS : « Dernier train pour le Mondial »
As passe un peu sous le silence la déconfiture des féminines du Real Madrid pour se concentrer sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026 chez les hommes.
Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
19/04 : Finale de la Coupe du Roi
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League
Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)