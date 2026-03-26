Revue de presse espagnole : le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid ! 

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Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 26 mars 2026.

MARCA : « Il se peut que je sois indirectement responsable »

Les révélations sur la blessure lunaire de Kylian Mbappé ne passent pas en Espagne, où l’attaquant du Real Madrid a tenu à les démentir.

SPORT : « Un autre 6-2 à Madrid »

Le FC Barcelone a encore ridiculisé le Real Madrid chez les féminines avec un score sans appel de 6-2. Un score qui rappelle une lourde défaite des Merengue à domicile en 2009.

Portada Diario Sport

Jueves 26-03-2026 pic.twitter.com/977H8xep4l — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 26, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Un autre 2-6 »

Mundo Deportivo se délecte à son tour de la démonstration de force du Barça féminin face à son homologue madrilène. Avec ce score sans appel, le FC Barcelone est virtuellement qualifiée en demi-finales de la Ligue des Champions.

Portada Mundo Deportivo

Jueves 26-03-2026 pic.twitter.com/Spnr04oSNm — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 26, 2026

AS : « Dernier train pour le Mondial »

As passe un peu sous le silence la déconfiture des féminines du Real Madrid pour se concentrer sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026 chez les hommes.

Portada Diario As

Jueves 26-03-2026 pic.twitter.com/wm5oVe9uyP — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)