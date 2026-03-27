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FRANCE

ASSE Mercato : nouvelle signature chez les Verts, le peuple vert connaît bien son nom 

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 12:11
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L’ASSE tient une nouvelle signature pleine de sens. Eden Linganzi, jeune talent offensif, s’engage avec les Verts… sur les traces de son père. Une histoire qui dépasse le simple mercato.

L’ASSE continue d’avancer sur son chantier prioritaire : la formation. Avec la signature d’Eden Linganzi, le club stéphanois confirme sa volonté de miser sur ses jeunes talents pour construire l’avenir. Passé par la préformation du club, puis brièvement par l’OGC Nice, le jeune offensif est revenu dans le Forez pour poursuivre sa progression. Une décision forte, qui traduit un vrai attachement au maillot vert. Sur le terrain, Linganzi séduit déjà par sa technique, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres.

Une signature chargée de symbole

Mais cette arrivée ne se résume pas à un simple pari sportif. Le nom Linganzi résonne déjà du côté de Geoffroy-Guichard. Son père, Amine Linganzi, a lui aussi porté les couleurs stéphanoises lors de la saison 2008-2009. Formé au club, il incarne cette identité forte que l’ASSE cherche aujourd’hui à remettre au cœur de son projet. Vingt ans plus tard, l’histoire se répète… avec une nouvelle génération.

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« 20 ans après… » : l’émotion de Linganzi

Sur les réseaux sociaux, Amine Linganzi n’a pas caché sa fierté après la signature de son fils. Un moment chargé d’émotion, d’autant plus symbolique avec la présence de Jean-Philippe Primard, figure de la formation stéphanoise. « 20 ans après, je me retrouve avec mon fils et mon ancien entraîneur, Jean-Philippe Primard. Qui l’eut cru ? Félicitations mon fils pour ton contrat avec notre club de cœur. Ce n’est qu’un début, la route est longue et semée d’embûches, mais Dieu est là pour t’accompagner. » Des mots forts, qui illustrent parfaitement la dimension familiale et émotionnelle de cette signature.

L’ASSE mise sur son ADN

Avec Eden Linganzi, l’ASSE ne fait pas qu’ajouter un jeune talent à son effectif. Le club envoie un message clair : son avenir passera par sa formation. Dans un contexte de reconstruction, Saint-Étienne cherche à retrouver ce qui a fait sa force : développer, accompagner et faire éclore ses propres joueurs. Et avec ce genre d’histoire, les supporters ont déjà une raison d’y croire.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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