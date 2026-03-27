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Le RC Lens pourrait vivre un été agité au mercato. Selon Pierre Ménès, un départ majeur est quasiment inévitable… et le choix pourrait surprendre.

C’est un dossier qui pourrait animer le mercato du RC Lens cet été : Hervé Koffi et Robin Risser ne devraient pas coexister encore longtemps sous le même maillot. Pour Pierre Ménès, la tendance est claire : « Je serais très étonné que Risser et Koffi soient à Lens la saison prochaine. Un des deux sera nécessairement vendu. » Un constat fort qui pose immédiatement une question : qui va partir ?

Risser, le jackpot inattendu ?

Si beaucoup imaginent un départ de Koffi, la réalité pourrait être toute autre. Robin Risser, très jeune et extrêmement prometteur, attire déjà les regards… notamment en Angleterre. Et c’est là que tout bascule. « Le fait que Risser soit très jeune et très prometteur peut attirer des clubs anglais… Si Lens peut prendre 30 ou 40 millions en le vendant, ils garderont Hervé Koffi comme gardien numéro 1 », explique Ménès sur sa chaîne YouTube. Un scénario qui ferait de Risser un énorme coup financier pour le RC Lens.

Le RC Lens face à un choix stratégique

Le RC Lens se retrouve donc face à un dilemme classique : miser sur l’expérience ou capitaliser sur un talent à forte valeur marchande. Garder Koffi, plus expérimenté, offrirait une certaine stabilité pour la saison prochaine. Mais vendre Risser permettrait de récupérer une somme colossale, potentiellement réinvestie dans l’effectif. Un choix loin d’être anodin pour un club ambitieux.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France