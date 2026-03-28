ASSE Mercato : un gros coup en Ligue 1 pour cet été ? Les supporters déjà très sceptiques !

Et si l’ASSE fonçait sur un certain Gauthier Hein, maître à jouer du FC Metz en Ligue 1 ?

C’est une information parue ces dernières heures qui pourrait bien concerner le mercato de l’ASSE. En effet dans un un message publié sur X, Mohamed Toubache‑Ter, spécialiste du mercato, a relayé une information intéressante concernant Gauthier Hein, actuel joueur de FC Metz : un club de Ligue 1 et un club de Ligue 2 bien placé dans la course à la remontée sont à l’affût, tandis que la MLS observe également la situation du capitaine messin.

Cette rumeur fait logiquement réagir le marché des transferts, et elle soulève une question importante : pourquoi l’ASSE pourrait être l’un des clubs de Ligue 2 le plus légitime pour tenter de recruter Hein ?

Un profil attractif pour un club ambitieux

Gauthier Hein, milieu offensif de 29 ans évoluant au FC Metz et sous contrat jusqu’en 2028, s’est affirmé comme un joueur influent en Ligue 2 avant d’aider son club à remonter en Ligue 1. Ses qualités techniques, sa capacité à créer des occasions et son expérience de la montée font de lui un profil très recherché, notamment pour des équipes qui visent l’élite du football français.

L’intérêt potentiel de clubs de MLS pour Hein confirme que son talent dépasse le cadre national et qu’il possède une attractivité internationale ; selon des sources récentes, des franchises comme le FC Dallas ou les San José Earthquakes seraient attentives à son dossier, même si aucun contact officiel n’a encore été établi.

Hein, un profil pas « Kilmer compatible » ?

Parmi les clubs français à surveiller, l’ASSE apparaît comme un candidat naturel pour s’intéresser à un joueur comme Hein. L’ASSE, reléguée en Ligue 2 après la saison 2024‑2025, s’est fixée pour objectif de retourner en Ligue 1 le plus rapidement possible, et est bien partie pour avec une 2e place au classement à quelques journée de la fin.

Cependant, plusieurs supporters ont déjà émis plusieurs bémols sur la piste Hein. Bien que le profil soit assez emballant (6 buts et 5 passes dé en 24 matchs cette saison), les fans des Verts ne pensent pas qu’il soit un joueur « Kilmer compatible ». En effet, le propriétaire du club utilise surtout la data pour son recrutement, et il y a peu de chance qu’un joueur de 29 ans apparaisse sur les listes.

Un recrutement stratégique pour se réinstaller durablement en Ligue 1 ?

En tout cas, si l’ASSE veut concrétiser son ambition de se réinstaller durablement en Ligue 1, renforcer le secteur offensif est une priorité. L’arrivée d’un joueur comme Gauthier Hein, capable de faire la différence entre les lignes, de provoquer et d’éclairer le jeu, serait un atout majeur pour les Verts. Son expérience du haut niveau et sa connaissance du football français en font une valeur sûre dans l’optique de la course au maintien, et plus si affinités.

Pour l’ASSE, déjà portée par une ferveur populaire forte et un effectif ambitieux, cibler Hein serait non seulement une déclaration d’intentions sur le marché des transferts, mais aussi un signe fort envoyé à leurs concurrents directs. À ce propos, l’ESTAC Troyes, leader de Ligue 2, est également cité comme une possibilité pour Hein, au même titre que Enzo Bardeli (24 ans, Dunkerque)… lui aussi ciblé par l’ASSE.