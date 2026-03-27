RC Lens : une nouvelle réponse est tombée pour l’avenir de Malang Sarr

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Pressenti pour rejoindre le Sénégal en ce mois de mars, Malang Sarr a reçu une réponse du sélectionneur concernant son avenir international.

Malang Sarr, le défenseur central du RC Lens, s’est imposé cette saison comme l’un des piliers de la défense lensoise en Ligue 1, attirant l’attention des observateurs et du staff de l’équipe nationale du Sénégal.

Âgé de 27 ans et international espoir avec la France jusqu’aux U21, Sarr a récemment confirmé publiquement son souhait de représenter les Lions de la Téranga, mettant fin à des années d’hésitation entre les sélections françaises et sénégalaises.

Un non-appel mais un message clair de Pape Thiaw

Alors qu’il était pressenti pour intégrer la sélection de Pape Thiaw en ce mois de mars, le défenseur du RC Lens n’a finalement pas été retenu pour les deux prochains matchs internationaux du Sénégal.

Interrogé sur l’absence de Sarr dans sa liste, le sélectionneur sénégalais a livré une réponse ouverte et pleine d’encouragements :

« Aujourd’hui, je pense que je le dis depuis assez longtemps : la sélection, c’est une question de timing. Donc Malang Sarr, on le suit, et il fait de belles performances, même extraordinaires. On le salue et on espère qu’il continue ce qu’il est en train de faire. Rien n’est joué. »

Thiaw a ajouté :

« Aujourd’hui, on a deux matchs, il n’en a pas fait partie. Seul Dieu sait ce qui se passera. Donc moi, en tant que coach, n’importe quel Sénégalais, je te suis partout où tu es, et ça c’est important. Le plus important, c’est d’avoir du sang sénégalais. Maintenant, une liste qui dit “choisir” veut aussi dire “éliminer”. »

Ce discours met en lumière la porte toujours ouverte pour Sarr, malgré une concurrence importante en défense chez les Lions de la Téranga.

Un choix personnel fort

Malang Sarr, né à Nice de parents sénégalais, avait longtemps été courtisé par les deux sélections avant de choisir officiellement le Sénégal comme nation sportive.

Ce revirement intervient après presque une décennie de réflexion, où Sarr a souligné l’importance de ses racines culturelles et familiales dans sa décision.

Perspectives pour l’avenir

Même s’il n’a pas été convoqué pour les matchs amicaux, le message du sélectionneur est clair : rien n’est fermé pour Malang Sarr. Sa régularité en club et son désir affiché de défendre les couleurs sénégalaises pourraient très bien lui valoir une première sélection officielle très bientôt, notamment avec les échéances importantes qui attendent le Sénégal sur la scène internationale. À commencer par la Coupe du Monde cet été !