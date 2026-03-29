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FRANCE

PSG Mercato : un départ acté pour cet été, le FC Nantes a déjà tenté le coup

Par William Tertrin - 29 Mar 2026, 20:50
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Malgré une belle prestation face à Nice avant la trêve, Lucas Beraldo devrait bel et bien quitter le PSG cet été, mais sans doute pas pour rallier le FC Nantes, qui avait tenté le coup au mercato hivernal.

C’est un départ déjà évoqué depuis plusieurs mois mais qui commence à prendre de plus en plus d’épaisseur. En effet, selon le compte X PSGINSIDE-ACTUS, le PSG va bien acter le départ de Lucas Beraldo malgré une prestation convaincante face à l’OGC Nice. Entré à la 42e minute pour remplacer Mayulu, il a été positionné devant la défense, et s’est montré très à l’aise avec une passe décisive en prime.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de São Paulo avec un contrat courant jusqu’en 2028, Beraldo n’a jamais vraiment confirmé toutes les attentes placées en lui à Paris. Si ses qualités techniques et sa relance sont reconnues, son rôle dans l’équipe a souvent été discuté et il est aujourd’hui relégué au rôle de rotation plutôt que de titulaire indiscutable. L’hiver dernier, le FC Nantes s’était positionné pour l’accueillir en prêt, sans succès.

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Plusieurs clubs intéressés

Toujours selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS, le PSG serait désormais prêt à valider son départ, avec plusieurs clubs européens et internationaux intéressés par le défenseur brésilien. Parmi eux : le Sporting, Fenerbahçe, Dortmund et l’Arabie saoudite.

Même si rien n’est encore officiel, l’idée d’un retour à São Paulo en prêt avec option d’achat circule, ce qui permettrait à Beraldo de retrouver du temps de jeu régulier et de relancer sa carrière.

Pour le club de la capitale, vendre ou prêter Beraldo pourrait libérer des moyens financiers importants, utiles pour cibler des renforts plus adaptés au projet sportif. Avec des ambitions fortes en Ligue 1 et en Europe, le PSG souhaite optimiser chaque mouvement pour renforcer son effectif de manière cohérente, comme il en a désormais l’habitude.

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