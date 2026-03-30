S’il n’a pas joué au FC Nantes lors de la meilleure période de ses glorieuses années (1988-92), Joël Henry, décédé dimanche à l’âge de 63 ans, a eu le temps de laisser un surnom qui traverse les âges.

La mauvaise nouvelle est tombée hier : l’ancien milieu de terrain Joël Henry est décédé dimanche à l’âge de 63 ans. Né à Armentières, dans le Nord, ce milieu offensif décrit comme très technique a fait sa formation à Lille où José Arribas, inventaire du célèbre jeu à la Nantaise, lui a donné ses premières minutes en 1978. Henry est resté chez les Dogues jusqu’en 1983. Mais il a passé la saison 1980-81 en prêt à Bastia, avec qui il a remporté la Coupe de France. Parti à Brest de 1983 à 1986, il y fait la rencontre de Bernard Pardo, avec qui il formera un sacré duo au milieu de terrain… mais également en boîte de nuit. C’est qu’Henry était aussi fort avec un ballon entre les pieds que pour faire la fête. Après une saison 1986-87 passée à Nice et la suivante à Toulon, il signe à Nantes en 1988. Il y raccroche les crampons en 1992, après avoir disputé 118 matches sous le maillot jaune.

C’est lui qui a surnommé Ndoram « le Sorcier »

Il ne s’agit pas de la meilleure période des Canaris. Avec Miroslav Blazevic aux commandes, le jeu à la Nantaise disparaît peu à peu et le déficit s’accentue à force de recruter des joueurs étrangers à prix d’or. Au moment où Henry raccroche les crampons, le FCN passe tout près d’une relégation administrative à cause de ses finances dans le rouge. Il n’est sauvé que par une intervention de Claude Simonet, qui impose une cure d’austérité. C’est ce qui permet à Loko, Pedros, Ouédec et tous les autres de pointer le bout de leur nez en équipe première. Trois ans plus tard, ce sera le légendaire titre de 1995.

Joël Henry, lui, aura laissé une marque indélébile au FC Nantes. Par par son jeu, un but ou des actions mais pas un surnom. Dans Ouest-France, on apprend en effet que c’est lui qui a surnommé Japhet Ndoram « le Sorcier ». Un nom qui collera à la peau du Tchadien jusqu’à la fin des temps. On sait désormais qui il faut remercier pour cela !

FC Nantes. « C’est lui qui m’a surnommé le Sorcier », témoigne Japhet N’Doram après le décès de Joël Henry | Presse Océan

➡️ https://t.co/APUcCIRz9U#Nantes pic.twitter.com/45XqVfALWX — Presse Océan (@presseocean) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2