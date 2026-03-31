Alors que l’avenir de l’OM reste flou, Frank McCourt prépare son grand retour dans le monde de l’équitation, prêt à chambouler le saut d’obstacles.

Si la presse s’interroge sur l’avenir sportif et la gouvernance de l’OM, Frank McCourt, lui, a déjà la tête loin de Marseille. Selon La Provence, l’homme d’affaires américain planche sur une révolution… du saut d’obstacles. Déjà impliqué dans le Global Champions Tour, dont il avait acquis 50 % des parts en 2014, McCourt avait tenté de moderniser la discipline avec un format inspiré de la Formule 1. Le projet n’avait pas atteint ses objectifs et il avait revendu ses parts en 2022.

Refaire l’histoire du saut d’obstacles

Mais McCourt ne lâche pas l’affaire. L’ambition de l’actionnaire de l’OM est désormais de transformer l’image d’un sport perçu comme élitiste, où la royauté européenne et l’aristocratie américaine se disputent la gloire. Parmi les figures emblématiques : Charlotte Casiraghi, Jennifer Gates ou encore Jessica Springsteen, médaillée aux JO de Tokyo. « Ce sport est perçu davantage comme un passe-temps que comme un sport, et comme quelque chose réservé aux riches. C’est complètement faux. Ce qui manque à ce sport, c’est la cohérence et le récit », a déclaré McCourt au Financial Times.

Une ligue mondiale et accessible

La solution ? Une nouvelle compétition mondiale avec 16 équipes, 14 épreuves à travers le globe et une cagnotte supérieure à la précédente, afin d’attirer uniquement les meilleurs athlètes. L’objectif ultime : populariser le saut d’obstacles auprès du grand public. Pour toucher un large public, McCourt s’appuie sur les producteurs de Drive to Survive et prévoit une diffusion gratuite sur YouTube, même si les droits médias ne rapporteront pas grand-chose au lancement.

Quelle place pour l’OM dans l’agenda de McCourt ?

« Je ne veux pas sous-estimer la difficulté de la tâche, mais je ne veux pas non plus la faire passer pour de la science-fiction », confie le Bostonien. Avec ce projet, McCourt montre clairement que son horizon dépasse l’OM et le football : le propriétaire américain vise désormais à transformer un sport historique en un spectacle mondial moderne, mêlant excellence et narration captivante.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)