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[10:28]Revue de presse espagnole : pluie de bonnes nouvelles pour le FC Barcelone avant l’Atlético Madrid 
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FRANCE

Revue de presse espagnole : pluie de bonnes nouvelles pour le FC Barcelone avant l’Atlético Madrid 

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 10:28
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Jules Koundé (FC Barcelone)
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Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 31 mars 2026. Le FC barcelone retrouve des forces vives avant d’affronter l’Atlético Madrid en Liga ce samedi.

MARCA : « Jour de fête »

La vingtième visite de la sélection à Barcelone pour le match amical contre l’Égypte (21h) est un jour de fête pour toute la Catalogne.

SPORT : « Examen mondial »

Toute la Catalogne se réjouit de voir la Roja jouer au Camp Nou contre les Pharaons. Au FC Barcelone, Hansi Flick devrait récupérer Jules Koundé, Eric Garcia et Alejandro Balde pour le choc de samedi contre l’Atlético Madrid. 

MUNDO DEPORTIVO : « L’heure de Rashford »

Raphinha sur le flanc pendant cinq semaines suite à sa blessure avec le Brésil contre la France jeudi dernier (1-2), Marcus Rashford aura l’opportunité de montrer sa valeur dans les rangs du FC Barcelone pendant l’absence du Brésilien. 

AS : « Comme à la maison »

L’Espagne se sentira comme à la maison au Camp Nou ce soir contre l’Égypte en amical. Il s’agit du dernier match de la Roja avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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