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FRANCE

FC Nantes : les supporters ont trouvé le sauveur des Canaris en Ligue 1 

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 20:30
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Matthis Abline (FC Nantes)
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Les supporters du FC Nantes ont parlé : pour assurer le maintien en Ligue 1, ils placent toute leur confiance en Matthis Abline (23 ans), malgré une saison pour l’instant décevante.

Le sprint final de la Ligue 1 approche et les Canaris ont déjà leur favori pour sauver la saison. Selon un sondage publié par But!, 62,5 % des supporters considèrent Matthis Abline comme la bonne surprise qui pourrait relancer le FC Nantes. Derrière lui, Ibrahima Sissoko, Tylel Tati et Johan Lepenant se partagent les 37,5 % restants, avec chacun 12,5 %. Une statistique claire : les fans croient encore au potentiel de l’attaquant, malgré ses 5 buts seulement cette saison.

La mission Abline

Pour reprendre les mots de la direction et du staff technique du FC Nantes, il revient à Vahid Halilhodzic de rallumer la flamme. L’entraîneur avait déjà réussi à remotiver Abline avant la trêve contre le RC Strasbourg, même si la rencontre s’était soldée par une défaite 2-3.

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Le sprint final en Ligue 1

Alors que le FC Nantes lutte pour se maintenir, le rôle d’Abline sera déterminant. Les supporters misent sur lui pour porter l’attaque et inverser la dynamique négative. Si l’attaquant retrouve son meilleur niveau, les Canaris pourraient bien transformer leur fin de saison en un véritable sursaut salvateur. Le compte à rebours est lancé : la Ligue 1 n’attend pas, et Nantes espère que son sauveur répondra présent.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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