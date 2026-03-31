ASSE : grosse nouvelle en vue pour Augustine Boakye ?

Augustine Boakye, l’attaquant de l’ASSE qui marche vraiment très fort cette saison, se retrouve au cœur d’une situation potentiellement décisive pour sa carrière internationale à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Un profil qui monte en puissance à l’ASSE

Depuis la descente de l’ASSE en Ligue 2, Boakye s’est imposé comme un élément essentiel du collectif stéphanois. Cette saison, il a enchaîné les performances solides avec notamment 28 matchs joués, 6 buts et 7 passes décisives, démontrant sa capacité à être influent offensivement tout en apportant de la créativité au cœur du jeu.

Capable d’évoluer sur les ailes, en tant que meneur de jeu ou relayeur, il incarne un profil moderne : technique, polyvalent et capable de faire la différence balle au pied. Sous Philippe Montanier, il a reculé d’un cran et se montre très à l’aise à ce poste.

Une porte qui pourrait s’ouvrir avec le Ghana

Jusqu’à récemment, Boakye n’avait pas été retenu par le sélectionneur du Ghana, malgré ses bonnes prestations en club — un signal qui avait surpris une partie de l’entourage stéphanois et les observateurs.

Cependant, le Ghana vient de licencier son sélectionneur Otto Addo après une série de résultats décevants pour les Black Stars, ce qui rebat totalement les cartes.

Ce changement de cap à la tête de la sélection ghanéenne crée une véritable fenêtre d’opportunité pour Boakye, dont le profil correspond à des besoins de renouveau dans un effectif en reconstruction. La hiérarchie est désormais remise à zéro, et la saison en club pourrait peser davantage dans les choix du futur staff.

Une chance à saisir avant le Mondial

À environ dix semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’urgence impose des décisions rapides. Pour Augustine Boakye, c’est peut-être le moment idéal pour s’imposer comme un candidat sérieux à une convocation, voire comme une option de dernière minute pour figurer dans la liste finale des Black Stars.

Le timing pourrait être parfait : un joueur en forme, une sélection en pleine transition, et une Coupe du monde qui approche — tous les éléments sont réunis pour que Boakye transforme cette opportunité en or en un tournant majeur de sa carrière internationale.