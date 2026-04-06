La prestation du FC Nantes à Metz (0-0) a été alarmante à tous points de vue. Le mieux entraperçu contre Strasbourg (2-3) s’est déjà envolé…

Les joueurs du FC Nantes savaient que le match à Metz était vital pour le maintien. Ils avaient conscience que tout autre résultat qu’une victoire compliquerait grandement leur situation. Malgré cela, ce sont les Lorrains qui ont outrageusement dominé les débats, se voyant refuser trois buts et Anthony Lopes réaliser des miracles. Après une prestation aussi indigente, tous les suiveurs des Canaris s’inquiètent forcément car, ce week-end, il faudra jouer à Auxerre, actuel barragiste avec cinq points d’avance sur le FC Nantes. Une défaite à l’Abbé-Deschamps et s’en sera terminé des espoirs de maintien de la Maison Jaune…

« On a vu des joueurs perdus, sans âme »

Dans une vidéo diffusée ce dimanche, le journaliste d’Ouest-France Pierre-Arnaud Bard a dressé le constat que l’effet Halilhodzic s’était déjà envolé : « On retient en premier que le FC Nantes est encore passé à côté d’un rendez-vous capital pour son maintien. Les joueurs l’avaient dit, le coach l’avait dit : « Il faut absolument gagner ». En deuxième, on retient qu’on est en avril et que le FC Nantes n’est toujours pas une équipe. On a vu des joueurs perdus, sans âme. Tout ce qui avait été bien fait contre Strasbourg, on n’a rien vu du tout à Metz dimanche. C’était tout l’inverse. Une équipe complètement paumée. Un point positif ? C’est un bon 0-0 après un match d’une telle pauvreté. Et merci Anthony Lopez d’avoir au moins sauvé ce petit point de l’espoir. Comme le dit Vahid Halilhodzic, on est toujours vivants. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ce point sera suffisant ? On ne sait pas mais on est toujours vivants. Mais ça va être très très chaud pour le maintien et à Auxerre samedi prochain ».

Effectivement, autant la prestation nantaise à la Beaujoire avait été pleine d’espoir, autant celle à Metz a confirmé que les Canaris ne sont tout simplement pas au niveau. Le match face à l’AJA samedi devrait être le terminus des ambitions de maintien. L’effet Halilhodzic, lui, s’est arrêté au bout d’une seule partie…

VIDÉO. FC Nantes. Un match capital d'une « pauvreté affligeante » contre Metz | Presse Océan

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Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2