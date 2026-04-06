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FRANCE

FC Nantes : les Canaris ont chipé un supporter emblématique de l’OM

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 21:07
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La Beaujoire avec un sticker anti-Kita.

Supporter déclaré de l’OM et du Red Star, le célèbre chanteur Renaud Sechan vit désormais près de Nantes et il se rend parfois à la Beaujoire.

Ce lundi, Ouest-France publie un article sur Renaud Sechan. Le chanteur de 73 ans, qui est né et a grandi à Paris, a ensuite vécu durant de longues années en Provence. Au temps de sa gloire, dans les années 80 et 90, il se revendiquait supporter de l’OM mais également du Red Star. Soit des clubs populaires correspondant à sa mentalité. Il avait expliqué à L’Equipe : « Un de mes voisins est fan de l’OM et il m’a vite entraîné au Vélodrome. J’ai assisté à presque tous les matches à domicile en Coupe d’Europe, lors de la saison 1992-1993. J’étais accueilli par les South Winners et j’ai continué à voir des rencontres avec eux quand le club était en D2 (entre 1994 et 1996) ».

Renaud vit depuis trois ans en banlieue nantaise

Renaud avait également écrit un hymne pour Anderlecht mais c’est désormais le FC Nantes qu’il supporte quand il se rend au stade. Car, depuis trois ans, révèle Ouest-France, le chanteur et son épouse habitent à Trentemoult, en banlieue nantaise. Et il a été aperçu plusieurs fois à la Beaujoire, même s’il ne portait ni écharpe, ni maillot aux couleurs des Canaris. On apprend via l’article que la popularité du village a explosé depuis que Renaud y a élu domicile. De nombreux fans s’y rendent afin d’essayer de les voir lui ou au moins sa maison.

Rare dans les médias depuis que sa santé s’est dégradée, Renaud participera tout de même à trois concerts sur Paris avec d’autres artistes pour célébrer ses 50 ans de carrière.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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